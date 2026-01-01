Implementează Spree cu instalare dintr-un singur click.
Platformă de eCommerce headless open-source pentru crearea de magazine online multi-vendor, B2B și transfrontaliere.
Alege un plan VPS pentru Spree
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Spree
Spree este o platformă de e-commerce headless, complet open-source, construită pe Ruby on Rails, care susține totul, de la magazine cu un singur produs la piețe B2B pentru întreprinderi și platforme multi-vendor. Include un API REST complet, un SDK TypeScript și un storefront Next.js gata de producție, astfel încât să poți lansa un magazin online complet personalizat fără a construi backend-ul de la zero.
Găzduirea proprie a Spree pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra datelor clienților, fluxurilor de plată și catalogului de produse — fără partajarea veniturilor, fără taxe de tranzacție și fără restricții din partea furnizorilor privind gateway-urile de plată sau serviciile de livrare pe care le poți conecta.
Funcționalități cheie ale Spree
Arhitectură fără cap
Un API REST complet și un SDK TypeScript îți permit să construiești orice tip de magazin online — Next.js, mobil sau personalizat — în timp ce Spree gestionează toată logica de comerț electronic în culise.
Marketplace Multi-furnizor
Gestionarea integrată a furnizorilor îți permite să rulezi o piață online cu mai mulți vânzători, cataloage separate și onorare independentă dintr-o singură instalare.
B2B Comerț cu ridicata
Creează grupuri de clienți cu prețuri personalizate, comenzi minime și condiții de credit pentru a gestiona comerțul angro B2B alături de magazinul tău B2C, fără o a doua platformă.
Comerț transfrontalier
Suportul nativ pentru mai multe valute și limbi îți permite să vinzi la nivel global fără plugin-uri terțe sau soluții de ocolire specifice fiecărei țări.
Căutare produse text integral
Integrarea Meilisearch oferă căutare de produse tolerantă la greșeli de tipar, în milisecunde, cu filtrare fațetată inclusă implicit.
De ce să rulezi Spree pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.