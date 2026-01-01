Spree este o platformă de e-commerce headless, complet open-source, construită pe Ruby on Rails, care susține totul, de la magazine cu un singur produs la piețe B2B pentru întreprinderi și platforme multi-vendor. Include un API REST complet, un SDK TypeScript și un storefront Next.js gata de producție, astfel încât să poți lansa un magazin online complet personalizat fără a construi backend-ul de la zero.

Găzduirea proprie a Spree pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra datelor clienților, fluxurilor de plată și catalogului de produse — fără partajarea veniturilor, fără taxe de tranzacție și fără restricții din partea furnizorilor privind gateway-urile de plată sau serviciile de livrare pe care le poți conecta.