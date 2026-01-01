Universal Media Server este un server media open-source, compatibil DLNA, care transmite video, muzică și fotografii către orice dispozitiv de redare compatibil — inclusiv televizoare inteligente, console de jocuri, playere Blu-ray și aplicații mobile. Acesta gestionează transcodarea din mers pentru formatele neacceptate de dispozitivul țintă, utilizând FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth și VLC ca back-end-uri de procesare.

O interfață web încorporată îți permite să configurezi foldere media, profiluri de transcodare și setările dispozitivelor conectate din orice browser. Nu este necesară nicio bază de date externă — Universal Media Server își stochează configurația local și construiește automat cache-uri de metadate. Self-hosting-ul pe VPS-ul tău menține tot traficul media sub controlul tău.