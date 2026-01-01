Implementează Universal Media Server cu instalare printr-un singur click.
Server media cu sursă deschisă, compatibil DLNA, pentru streaming video, muzică și fotografii către orice televizor, consolă sau player compatibil.
Alege un plan VPS pentru Universal Media Server
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Universal Media Server
Universal Media Server este un server media open-source, compatibil DLNA, care transmite video, muzică și fotografii către orice dispozitiv de redare compatibil — inclusiv televizoare inteligente, console de jocuri, playere Blu-ray și aplicații mobile. Acesta gestionează transcodarea din mers pentru formatele neacceptate de dispozitivul țintă, utilizând FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth și VLC ca back-end-uri de procesare.
O interfață web încorporată îți permite să configurezi foldere media, profiluri de transcodare și setările dispozitivelor conectate din orice browser. Nu este necesară nicio bază de date externă — Universal Media Server își stochează configurația local și construiește automat cache-uri de metadate. Self-hosting-ul pe VPS-ul tău menține tot traficul media sub controlul tău.
Funcționalități cheie ale Universal Media Server
DLNA și UPnP streaming
Transmite video, audio și imagini către orice dispozitiv compatibil DLNA sau UPnP — televizoare inteligente, console, playere Blu-ray și aplicații mobile.
Transcodare din mers
Convertește automat fișierele media într-un format pe care îl suportă dispozitivul țintă, folosind FFmpeg, MEncoder, VLC și alte transcodificatoare incluse.
Interfață de administrare web
Configurează folderele media, profilurile de dispozitiv și setările de transcodare dintr-o interfață de administrare bazată pe browser, fără acces la linia de comandă.
Suport extins pentru formate
Gestionează practic fiecare format video și audio, inclusiv MKV, AVI, MP4, FLAC și multe altele, cu detectare automată a codec-urilor pentru fiecare dispozitiv.
Nu necesită bază de date
Cache-urile de configurare și metadate sunt stocate ca fișiere locale — nu este necesar un serviciu de bază de date separat pentru a rula serverul.
De ce să rulezi Universal Media Server pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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