Implementează Maloja cu un singur click.
Bază de date de scrobble-uri muzicale autogăzduită care transformă istoricul tău de ascultări în topuri personale, statistici și profiluri în stil Last.fm.
Alege un plan VPS pentru Maloja
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Maloja
Maloja este un scrobbler de muzică open-source, auto-găzduit — gândește-te la un Last.fm personal — care înregistrează fiecare piesă pe care o asculți și transformă istoricul în grafice, clasamente ale artiștilor de top, grafice de puls temporal și rezumate anuale. Acceptă scrobble-uri de la clienți care folosesc deja API-ul Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers și integrări directe API de la playere precum Plex, Jellyfin și Navidrome.
Auto-găzduirea Maloja pe propriul tău VPS păstrează o înregistrare privată și permanentă a datelor tale de ascultare, în loc să le lași pe o platformă terță care s-ar putea închide, schimba prețurile sau modifica modul în care sunt expuse datele. Combinat cu îmbogățirea metadatelor de la Last.fm, Spotify, MusicBrainz și TheAudioDB, obții un tablou de bord muzical personal bogat care supraviețuiește schimbărilor de furnizori.
Funcționalități cheie ale Maloja
Grafice de ascultare personală
Răsfoiește artiști, albume și piese de top pe intervale de timp configurabile, cu clasamente, linii de tendință și comparații pe perioade.
API compatibil cu Last.fm
Acceptă scrobble-uri de la orice client care utilizează API-ul Last.fm — telefoane, playere desktop, scripturi — fără a scrie adaptoare personalizate.
Integrări player
Primește scrobble-uri direct de la Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblere, mpdscribble și alte punți construite de comunitate.
Grafice temporale de tip puls
Vizualizează cât de des asculți anumiți artiști, albume sau piese de-a lungul săptămânilor, lunilor și anilor pentru a identifica redescoperirile și maratoanele de ascultare.
Îmbogățirea metadatelor
Extrage imagini de artiști și coperți de albume de pe Last.fm, Spotify, MusicBrainz și TheAudioDB, astfel încât tabloul tău de bord să arate impecabil imediat.
Scrobbling Last.fm prin proxy
Poți redirecționa opțional scrobble-urile primite către Last.fm, astfel încât profilul tău public existent să se actualizeze în continuare, în timp ce îți construiești și o arhivă privată.
De ce să rulezi Maloja pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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