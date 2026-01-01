Maloja este un scrobbler de muzică open-source, auto-găzduit — gândește-te la un Last.fm personal — care înregistrează fiecare piesă pe care o asculți și transformă istoricul în grafice, clasamente ale artiștilor de top, grafice de puls temporal și rezumate anuale. Acceptă scrobble-uri de la clienți care folosesc deja API-ul Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers și integrări directe API de la playere precum Plex, Jellyfin și Navidrome.

Auto-găzduirea Maloja pe propriul tău VPS păstrează o înregistrare privată și permanentă a datelor tale de ascultare, în loc să le lași pe o platformă terță care s-ar putea închide, schimba prețurile sau modifica modul în care sunt expuse datele. Combinat cu îmbogățirea metadatelor de la Last.fm, Spotify, MusicBrainz și TheAudioDB, obții un tablou de bord muzical personal bogat care supraviețuiește schimbărilor de furnizori.