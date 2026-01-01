Snapdrop este un instrument web de partajare a fișierelor, frumos și simplu, care elimină dificultatea transferului de fișiere între dispozitive. Inspirat de Apple AirDrop, dar funcționând pe toate platformele și browserele, Snapdrop descoperă automat dispozitivele din aceeași rețea și permite transferuri instantanee peer-to-peer — fără conturi, fără instalări de aplicații și fără a necesita configurare.

Auto-găzduirea Snapdrop pe VPS-ul tău creează un mediu de partajare a fișierelor privat, mereu disponibil, în întregime în cadrul infrastructurii tale. Spre deosebire de serviciul public Snapdrop.net, instanța ta auto-găzduită păstrează toate datele de descoperire și transfer în propria rețea, ceea ce este esențial pentru organizațiile care gestionează informații confidențiale sau care operează în medii cu cerințe stricte de gestionare a datelor.