Implementează Snapdrop cu un singur click.
Partajare locală de fișiere bazată pe browser, inspirată de AirDrop — fără conturi, fără aplicații, funcționează pe orice platformă.
Alege un plan VPS pentru Snapdrop
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Snapdrop
Snapdrop este un instrument web de partajare a fișierelor, frumos și simplu, care elimină dificultatea transferului de fișiere între dispozitive. Inspirat de Apple AirDrop, dar funcționând pe toate platformele și browserele, Snapdrop descoperă automat dispozitivele din aceeași rețea și permite transferuri instantanee peer-to-peer — fără conturi, fără instalări de aplicații și fără a necesita configurare.
Auto-găzduirea Snapdrop pe VPS-ul tău creează un mediu de partajare a fișierelor privat, mereu disponibil, în întregime în cadrul infrastructurii tale. Spre deosebire de serviciul public Snapdrop.net, instanța ta auto-găzduită păstrează toate datele de descoperire și transfer în propria rețea, ceea ce este esențial pentru organizațiile care gestionează informații confidențiale sau care operează în medii cu cerințe stricte de gestionare a datelor.
Funcționalități cheie ale Snapdrop
Zero configurație
Dispozitivele din aceeași rețea se descoperă automat — deschide browserul, vezi dispozitivele tale și începe să partajezi imediat.
Suport multi-platformă
Funcționează pe Windows, macOS, Linux, iOS și Android din orice browser modern, fără a necesita instalarea unei aplicații pe niciun dispozitiv.
Transferuri Peer-to-Peer
Transferurile directe bazate pe WebRTC permit transferul fișierelor între dispozitive fără a fi rutate prin serverul tău, maximizând viteza și confidențialitatea.
Fără limite de dimensiune a fișierelor
Transferă fișiere de orice dimensiune fără restricțiile de încărcare sau compresia impuse de serviciile de partajare bazate pe cloud.
Nu sunt necesare conturi
Partajare complet anonimă — fără înregistrare, fără informații personale și fără stocare persistentă a fișierelor transferate.
De ce să rulezi Snapdrop pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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