Implementează MetaMCP cu instalare într-un singur click.
Agregator și gateway MCP unificat care îți permite să gestionezi, să compui și să expui toate serverele tale MCP printr-un singur endpoint.
Alege un plan VPS pentru MetaMCP
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.
Ce poți crea cu MetaMCP
MetaMCP este un proxy MCP (Model Context Protocol) open-source care agregă mai multe servere MCP într-un singur punct final unificat. Îți permite să grupezi servere în spații de nume, să aplici middleware pentru limitarea ratei și observabilitate, și să expui puncte finale cu autentificare — totul fără a modifica clienții tăi MCP existenți.
Găzduirea MetaMCP pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra infrastructurii tale de instrumente AI. Conectează orice client MCP (Cursor, Claude Desktop sau agenți personalizați) la un singur gateway administrat, păstrează secretele pe partea serverului, și scalează-ți ecosistemul de instrumente fără a reconfigura fiecare client atunci când serverele se schimbă.
Funcționalități cheie ale MetaMCP
Agregare server MCP
Combină orice număr de servere STDIO sau HTTP MCP într-un singur endpoint unificat la care clienții tăi se pot conecta.
Spații de lucru cu spații de nume
Grupează serverele MCP în namespace-uri izolate și schimbă seturi întregi de instrumente pentru un endpoint cu un singur clic.
Autentificare cheie API
Securizează endpoint-urile cu autentificare cu token Bearer, astfel încât doar clienții și agenții autorizați să-ți poată accesa instrumentele.
Inspector MCP încorporat
Inspectează și depanează endpoint-urile tale MetaMCP intern, cu configurațiile de server salvate, pentru a verifica dacă totul funcționează corect.
Suport Middleware
Aplică middleware plug-in pentru limitare a ratei, observabilitate și securitate pe întregul trafic MCP agregat.
SSO și OAuth
Suportul pentru furnizorii OpenID Connect permite autentificarea unică la nivel de întreprindere, alături de gestionarea locală a sesiunilor Better Auth.
De ce să rulezi MetaMCP pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Locația recomandată a serverului:
Se verifică...
Lansezi local. Crești global.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
30 zile garanție
Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Visual Studio Code Server
Rulează Visual Studio Code în browserul tău oriundeImplementează
1Backend
Platformă cu auto-găzduire pentru crearea aplicațiilor AI cu microservicii și microfrontenduriImplementează
Adminer
Interfață completă de gestionare a bazelor de date care suportă peste 11 sisteme de baze de dateImplementează