Instalează OpenSpeedTest cu un singur click.
Test de viteză a rețelei HTML5, auto-găzduit, care măsoară descărcarea, încărcarea, ping-ul și jitter-ul, fără pluginuri sau servicii terțe.
Alege un plan VPS pentru OpenSpeedTest
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenSpeedTest
OpenSpeedTest este o aplicație gratuită, open-source, de testare a vitezei, bazată pe HTML5, care rulează în întregime în browser, fără a necesita Flash, Java sau orice software client. Măsoară cu precizie viteza de descărcare, viteza de încărcare, ping-ul și jitter-ul din orice browser web modern, pe telefoane, tablete, televizoare inteligente și computere desktop.
Găzduirea OpenSpeedTest pe propriul tău VPS îți oferă un punct de măsurare privat, imparțial, aproape de aplicațiile tale găzduite. Spre deosebire de serviciile publice de testare a vitezei influențate de relațiile cu furnizorii de internet, instanța ta măsoară performanța reală către propriul tău server — ideal pentru diagnosticarea problemelor de rețea, verificarea vitezelor ISP și testarea conexiunilor VPN fără a partaja date cu terțe părți.
Funcționalități cheie ale OpenSpeedTest
Implementare pură HTML5
Nu necesită pluginuri, Flash sau Java — rulează în orice browser modern pe orice dispozitiv, inclusiv IE10 și versiuni mai noi.
Metrici complete de rețea
Măsoară viteza de descărcare, viteza de încărcare, latența ping și jitter-ul într-un singur test.
Server NGINX ușor
Consumul minim de resurse înseamnă că OpenSpeedTest rulează eficient alături de alte aplicații pe același VPS.
Fără partajare de date cu terți
Toate datele de test rămân pe serverul tău — fără rezultate de viteză, adrese IP sau statistici de utilizare trimise către servicii externe.
Design responsiv
Funcționează pe desktop, tabletă și mobil, cu o interfață curată, fără reclame și mesaje de upgrade premium.
De ce să rulezi OpenSpeedTest pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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