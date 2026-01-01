Instalează Checkcle cu un singur click.
Platformă open source de monitorizare în timp real pentru uptime, infrastructură și urmărire SSL, cu pagini de stare publice.
Alege un plan VPS pentru Checkcle
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Checkcle
Checkcle este o platformă de monitorizare full-stack care oferă echipelor DevOps și administratorilor de sistem o vizibilitate unificată asupra site-urilor web, API-urilor, serverelor și certificatelor SSL dintr-un singur panou de bord auto-găzduit. Monitorizează punctele finale HTTP, TCP, DNS și ping alături de metricile serverelor Linux și Windows — CPU, RAM, disc și rețea — totul în timp real.
Spre deosebire de instrumentele de monitorizare SaaS care taxează per monitor sau per utilizator, auto-găzduirea Checkcle pe propriul tău VPS înseamnă monitoare nelimitate, proprietate deplină asupra datelor și fără taxe recurente. Paginile de stare publice și alertarea multi-canal prin Telegram, Slack, Discord, Email și Matrix îți mențin echipa și utilizatorii informați atunci când apar incidente.
Funcționalități cheie ale Checkcle
Monitorizare Uptime
Monitorizează endpoint-uri HTTP, TCP, DNS și ping cu intervale configurabile, urmărirea timpului de răspuns și alerte instantanee de cădere.
Metrici ale infrastructurii Server
Monitorizează utilizarea CPU, RAM, a discului și a rețelei pe serverele Linux și Windows printr-o instalare ușoară a agentului, dintr-o singură linie.
SSL și urmărire domeniu
Monitorizează expirarea certificatului SSL și starea domeniului pentru a preveni întreruperile neașteptate cauzate de certificate expirate sau configurate incorect.
Pagini de stare publice
Partajează starea operațională în timp real cu utilizatorii și părțile interesate prin pagini de stare personalizabile, publice.
Alertare multi-canal
Trimite notificări de incident către Telegram, Slack, Discord, Email și Matrix cu șabloane de alertă personalizabile.
De ce să rulezi Checkcle pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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