Checkcle este o platformă de monitorizare full-stack care oferă echipelor DevOps și administratorilor de sistem o vizibilitate unificată asupra site-urilor web, API-urilor, serverelor și certificatelor SSL dintr-un singur panou de bord auto-găzduit. Monitorizează punctele finale HTTP, TCP, DNS și ping alături de metricile serverelor Linux și Windows — CPU, RAM, disc și rețea — totul în timp real.

Spre deosebire de instrumentele de monitorizare SaaS care taxează per monitor sau per utilizator, auto-găzduirea Checkcle pe propriul tău VPS înseamnă monitoare nelimitate, proprietate deplină asupra datelor și fără taxe recurente. Paginile de stare publice și alertarea multi-canal prin Telegram, Slack, Discord, Email și Matrix îți mențin echipa și utilizatorii informați atunci când apar incidente.