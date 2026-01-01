Instalează Eclipse Hawkbit cu instalare dintr-un singur click.
Gestionare actualizări IoT cu sursă deschisă pentru implementarea firmware-ului și software-ului către flote de dispozitive edge conectate.
Alege un plan VPS pentru Eclipse Hawkbit
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit este un framework back-end independent de domeniu pentru implementarea actualizărilor de software către dispozitive edge cu resurse limitate, gateway-uri și controlere conectate la rețele bazate pe IP. Construit pe Java și Spring, oferă infrastructura de server de care operatorii de flote au nevoie pentru a programa, a viza și a monitoriza actualizările over-the-air la scară industrială.
Auto-găzduirea Hawkbit pe propriul tău VPS menține inventarele de dispozitive, binarele de artefacte și telemetria de implementare sub controlul tău, fără taxe per dispozitiv sau blocare la un anumit furnizor. Expune API-ul de integrare directă a dispozitivelor și un API de management pentru orchestrarea campaniilor din propriile tale instrumente.
Funcționalități cheie ale Eclipse Hawkbit
Lansări țintite
Definește grupuri de implementare în funcție de atributele dispozitivelor și implementează actualizările în valuri controlate, cu praguri de succes și declanșatori de revenire automată.
Depozit de artefacte
Încarcă, versiunează și servește imagini firmware, pachete de sistem de operare și pachete de aplicații dintr-un depozit de artefacte încorporat, cu verificare de sumă de control.
API Dispozitiv Direct
Dispozitivele interoghează interfața REST DDI pentru a prelua actualizările alocate, a raporta progresul și a confirma rezultatele instalării fără cod de transport personalizat.
Pregătit pentru multi-chiriași
Izolează flotele de dispozitive, utilizatorii și depozitele de software per chiriaș — util pentru gestionarea implementărilor clienților sau separarea liniilor de produse.
Administrare API REST
Gestionează implementările, obiectivele, seturile de distribuție și modulele software programatic pentru a se integra cu pipeline-urile CI/CD și instrumentele operaționale existente.
Magistrală de evenimente RabbitMQ
Transmite modificările stării dispozitivelor și evenimentele de implementare către RabbitMQ, astfel încât sistemele din aval să poată reacționa în timp real fără a interoga baza de date.
De ce să rulezi Eclipse Hawkbit pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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