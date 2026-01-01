Instalează DreamFactory printr-un singur click.
Platformă API REST și GraphQL open-source care generează automat API-uri de baze de date securizate în câteva minute, fără a scrie cod.
Alege un plan VPS pentru DreamFactory
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DreamFactory
DreamFactory este o platformă open-source de generare API care creează instantaneu API-uri REST și GraphQL complet documentate, protejate prin roluri, pentru orice bază de date — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server și altele — fără a scrie o singură linie de cod. Conectează-ți baza de date, și DreamFactory generează un API CRUD complet cu autentificare, limitare a ratei și control al accesului la nivel de câmp încorporate.
Găzduirea DreamFactory pe propriul tău VPS îți oferă proprietatea completă asupra datelor și a stratului API, fără prețuri per apel sau blocare de furnizor. Această implementare include MySQL pentru baza de date a sistemului și Redis pentru caching de înaltă performanță, oferindu-ți o platformă API gata de producție imediat.
Funcționalități cheie ale DreamFactory
API-uri auto-generate
Poți conecta orice bază de date SQL sau NoSQL și vei primi instantaneu un API REST și GraphQL complet, cu suport CRUD complet — nu este necesară codificarea manuală a endpoint-urilor.
Controlul accesului bazat pe roluri
Definește permisiuni granulare per utilizator sau rol, restricționând accesul până la tabele și câmpuri individuale pentru a securiza datele.
Suport pentru baze de date multiple
Generează API-uri din MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle și zeci de alte surse de date dintr-o singură platformă.
Gestionarea cheilor API
Emite și revocă chei API per aplicație sau consumator, cu limitare opțională a ratei pentru a preveni abuzul și a controla utilizarea.
Documentație API Live
Fiecare API generat vine cu documentație Swagger interactivă, astfel încât dezvoltatorii să poată explora și testa punctele finale imediat.
De ce să rulezi DreamFactory pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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