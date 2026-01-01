Cap este o alternativă ușoară, open-source, la CAPTCHA, care protejează formularele și API-urile de roboți folosind proof-of-work în loc de puzzle-uri vizuale. În loc să ceară utilizatorilor să identifice semafoare sau treceri de pietoni, Cap rulează o provocare silențioasă SHA-256 în WebAssembly — rezolvând în milisecunde pentru utilizatorii reali, în timp ce face trimiterea automată costisitoare din punct de vedere computațional pentru roboți. Nu sunt setate cookie-uri, nu sunt colectate date comportamentale și nicio solicitare nu părăsește propriul tău server.

Găzduirea Cap pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra protecției împotriva roboților, fără taxe per verificare și fără dependență de servicii precum Google reCAPTCHA sau Cloudflare Turnstile. Un panou de administrare oferă analize ale provocărilor și gestionarea cheilor de site.