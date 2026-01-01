Instalează Cap cu un singur click.
O alternativă CAPTCHA cu sursă deschisă, care prioritizează confidențialitatea, utilizând dovada de lucru în loc de puzzle-uri vizuale — fără urmărire, fără cookie-uri, fără apeluri externe.
Alege un plan VPS pentru Cap
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Cap
Cap este o alternativă ușoară, open-source, la CAPTCHA, care protejează formularele și API-urile de roboți folosind proof-of-work în loc de puzzle-uri vizuale. În loc să ceară utilizatorilor să identifice semafoare sau treceri de pietoni, Cap rulează o provocare silențioasă SHA-256 în WebAssembly — rezolvând în milisecunde pentru utilizatorii reali, în timp ce face trimiterea automată costisitoare din punct de vedere computațional pentru roboți. Nu sunt setate cookie-uri, nu sunt colectate date comportamentale și nicio solicitare nu părăsește propriul tău server.
Găzduirea Cap pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra protecției împotriva roboților, fără taxe per verificare și fără dependență de servicii precum Google reCAPTCHA sau Cloudflare Turnstile. Un panou de administrare oferă analize ale provocărilor și gestionarea cheilor de site.
Funcționalități cheie ale Cap
Provocări Proof-of-Work
Calculul SHA-256 rulează silențios în WebAssembly, făcând protecția împotriva roboților invizibilă pentru utilizatorii reali, în timp ce crește costul atacurilor automate.
Zero urmărire
Nu se setează cookie-uri, nu se colectează amprente comportamentale și nu se trimit date către servere terțe — complet compatibil cu GDPR prin design.
Tablou de bord administrator
Monitorizează ratele de finalizare a provocărilor, gestionează cheile site-ului și revizuiește metricile de activitate a roboților prin intermediul tabloului de bord analitic încorporat.
Widget ușor
Widget-ul de pe partea clientului are doar ~20KB, adăugând o greutate neglijabilă paginii oricărui site sau aplicații care îl încorporează.
Design API-First
Verifică token-urile de provocare pe partea de server printr-un API REST simplu, făcând Cap integrabil cu orice limbaj sau framework.
De ce să rulezi Cap pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.