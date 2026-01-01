Implementează Docspell cu instalare printr-un singur click.
Organizator de documente auto-găzduit care etichetează automat scanările, emailurile și PDF-urile și le face căutabile în text integral.
Alege un plan VPS pentru Docspell
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Docspell
Docspell este un server open-source de gestionare a documentelor, auto-găzduit, conceput pentru grămezi de hârtii care au fost scanate, descărcate sau trimise prin e-mail. Acesta rulează OCR pe fișierele primite, extrage date, corespondenți și sume folosind NLP și stochează metadatele structurate alături de documentul original, astfel încât întreaga arhivă devine ușor de căutat în întregul conținut text. Etichetele, câmpurile personalizate, folderele și interogările salvate fac practică gestionarea documentelor casnice, a facturilor de freelancer sau a înregistrărilor de afaceri mici pe parcursul multor ani.
Auto-găzduirea Docspell pe propriul tău VPS păstrează cele mai sensibile documente — înregistrări fiscale, facturi medicale, documente legale, formulare guvernamentale — în infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât într-un serviciu de documente SaaS. Implementarea include PostgreSQL pentru stocare, Solr pentru căutare în întregul conținut text și serverul REST Docspell plus worker-ul joex pentru OCR și conversie, înregistrarea la prima vizită creând contul care deține arhiva de documente.
Funcționalități cheie ale Docspell
Extracție OCR + NLP
Rulează OCR la fiecare scanare, apoi extrage datele, corespondenții, sumele și contactele, astfel încât fiecare document să ajungă în căsuța de intrare deja pre-clasificat.
Căutare full-text
Căutare full-text bazată pe Solr în toate documentele — facturi, contracte, chitanțe, atașamente de email — cu filtre după etichetă, dosar și câmp.
Email și preluare dosare
Preluarea atașamentelor din căsuța poștală prin IMAP, acceptarea încărcărilor HTTP de la scanere și monitorizarea unui director pentru fișierele plasate prin SCP sau rsync.
Etichete și câmpuri personalizate
Adnotă documentele cu etichete, etichete de organizare, câmpuri personalizate (sume, date contractuale, date de expirare) și căutări salvate care se actualizează automat.
Multi-utilizator și multi-chiriaș
Fiecare „colectiv” este un spațiu de lucru izolat cu propriii utilizatori, documente și metadate, astfel încât familiile sau echipele mici să partajeze o singură instanță fără a încrucișa datele.
Conversie document
Convertește fișiere HTML, Office, imagine și email primite în PDF-uri căutabile prin WeasyPrint, Unoconv și Tesseract pentru o arhivă uniformă.
De ce să rulezi Docspell pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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