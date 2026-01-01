Reducere de până la 69% pentru Docspell

Implementează Docspell cu instalare printr-un singur click.

Organizator de documente auto-găzduit care etichetează automat scanările, emailurile și PDF-urile și le face căutabile în text integral.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
7,79/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Docspell cu instalare printr-un singur click.

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CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
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Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Docspell

Docspell este un server open-source de gestionare a documentelor, auto-găzduit, conceput pentru grămezi de hârtii care au fost scanate, descărcate sau trimise prin e-mail. Acesta rulează OCR pe fișierele primite, extrage date, corespondenți și sume folosind NLP și stochează metadatele structurate alături de documentul original, astfel încât întreaga arhivă devine ușor de căutat în întregul conținut text. Etichetele, câmpurile personalizate, folderele și interogările salvate fac practică gestionarea documentelor casnice, a facturilor de freelancer sau a înregistrărilor de afaceri mici pe parcursul multor ani.

Auto-găzduirea Docspell pe propriul tău VPS păstrează cele mai sensibile documente — înregistrări fiscale, facturi medicale, documente legale, formulare guvernamentale — în infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât într-un serviciu de documente SaaS. Implementarea include PostgreSQL pentru stocare, Solr pentru căutare în întregul conținut text și serverul REST Docspell plus worker-ul joex pentru OCR și conversie, înregistrarea la prima vizită creând contul care deține arhiva de documente.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Docspell

Extracție OCR + NLP

Rulează OCR la fiecare scanare, apoi extrage datele, corespondenții, sumele și contactele, astfel încât fiecare document să ajungă în căsuța de intrare deja pre-clasificat.

Căutare full-text

Căutare full-text bazată pe Solr în toate documentele — facturi, contracte, chitanțe, atașamente de email — cu filtre după etichetă, dosar și câmp.

Email și preluare dosare

Preluarea atașamentelor din căsuța poștală prin IMAP, acceptarea încărcărilor HTTP de la scanere și monitorizarea unui director pentru fișierele plasate prin SCP sau rsync.

Etichete și câmpuri personalizate

Adnotă documentele cu etichete, etichete de organizare, câmpuri personalizate (sume, date contractuale, date de expirare) și căutări salvate care se actualizează automat.

Multi-utilizator și multi-chiriaș

Fiecare „colectiv” este un spațiu de lucru izolat cu propriii utilizatori, documente și metadate, astfel încât familiile sau echipele mici să partajeze o singură instanță fără a încrucișa datele.

Conversie document

Convertește fișiere HTML, Office, imagine și email primite în PDF-uri căutabile prin WeasyPrint, Unoconv și Tesseract pentru o arhivă uniformă.

De ce să rulezi Docspell pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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