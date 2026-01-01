Fusio este o platformă de gestionare API self-hosted, open-source, care acționează atât ca un gateway API, cât și ca un constructor de backend. Îți permite să expui tabele de baze de date, microservicii sau logică personalizată ca API-uri REST fără a scrie cod boilerplate — suportând MySQL, PostgreSQL, MongoDB și altele. Un portal de dezvoltatori încorporat oferă dezvoltatorilor externi acces self-service, gestionarea cheilor API și documentație OpenAPI live, în timp ce planurile de abonament și limitarea ratei fac simplă monetizarea API-urilor tale.

Cu suport nativ pentru Model Context Protocol (MCP), Fusio poate servi și ca un hub de integrare pentru agenții AI, conectând datele și serviciile tale direct în fluxurile de lucru LLM. Self-hosting-ul pe VPS-ul tău menține tot traficul API și logica de afaceri sub controlul tău.