Implementează Fusio prin instalare cu un singur click.
Platformă de gestionare API open-source pentru a construi, opera și a monetiza API-uri cu un portal vizual pentru dezvoltatori.
Alege un plan VPS pentru Fusio
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Fusio
Fusio este o platformă de gestionare API self-hosted, open-source, care acționează atât ca un gateway API, cât și ca un constructor de backend. Îți permite să expui tabele de baze de date, microservicii sau logică personalizată ca API-uri REST fără a scrie cod boilerplate — suportând MySQL, PostgreSQL, MongoDB și altele. Un portal de dezvoltatori încorporat oferă dezvoltatorilor externi acces self-service, gestionarea cheilor API și documentație OpenAPI live, în timp ce planurile de abonament și limitarea ratei fac simplă monetizarea API-urilor tale.
Cu suport nativ pentru Model Context Protocol (MCP), Fusio poate servi și ca un hub de integrare pentru agenții AI, conectând datele și serviciile tale direct în fluxurile de lucru LLM. Self-hosting-ul pe VPS-ul tău menține tot traficul API și logica de afaceri sub controlul tău.
Funcționalități cheie ale Fusio
Bază de date către API
Expune MySQL, PostgreSQL, MongoDB și alte surse de date ca API-uri REST guvernate fără a scrie cod boilerplate.
Portal pentru dezvoltatori
Oferă dezvoltatorilor externi acces API self-service, gestionarea cheilor și documentație OpenAPI live într-un portal de brand.
Monetizare API
Creează planuri de abonament și niveluri de limitare a ratei pentru a taxa utilizarea API-ului cu cote configurabile și integrare de facturare.
Integrare MCP
Conectează-ți API-urile direct în fluxurile de lucru ale agenților AI prin suportul nativ pentru Protocolul de Context al Modelului pentru integrarea instrumentelor LLM.
Generare SDK
Generează automat SDK-uri client pentru toate limbajele de programare majore pentru a accelera integrările API de la terți.
De ce să rulezi Fusio pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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