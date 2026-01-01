Instalare Invio cu un singur click.
Sistem de facturare minimalist, cu auto-găzduire, pentru freelanceri și echipe mici, fără taxe de abonament.
Alege un plan VPS pentru Invio
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Invio
Invio este o aplicație de facturare rapidă și concentrată, construită pentru freelanceri și echipe mici care au nevoie de facturare profesională fără complexitatea platformelor CRM complete. Acoperă fluxul de lucru esențial al facturării — gestionarea catalogului de produse, crearea facturilor și linkuri securizate fără parolă pentru accesul clienților — într-o interfață curată, ușoară, care se încarcă instantaneu chiar și pe hardware modest.
Auto-găzduirea Invio pe propriul tău VPS înseamnă că datele tale financiare nu ajung niciodată pe un server terț, fără taxe per factură și fără costuri de abonament. Istoricul facturilor, cataloagele de produse și înregistrările clienților sunt stocate într-o bază de date SQLite încorporată pe propria ta infrastructură, oferindu-ți proprietatea completă asupra înregistrărilor afacerii tale.
Funcționalități cheie ale Invio
Catalog de produse
Menține un catalog de servicii și articole cu categorii pentru a adăuga elemente de linie la facturi noi în câteva secunde, cu prețuri și descrieri completate automat.
Link-uri client fără parolă
Partajează facturile prin linkuri sigure pe care clienții le pot deschide fără a crea un cont, eliminând obstacolele din procesul de revizuire a plăților.
Suport multilingv
Traduceri complete ale interfeței pentru engleză, germană, olandeză și portugheză permit facturarea clienților internaționali în limba lor preferată.
Fără taxe de abonament
Auto-găzduirea elimină costurile SaaS recurente — plătești doar pentru resursele VPS pe care le folosești deja, fără tarifare per factură sau per utilizator.
Arhitectură ușoară
Stocarea cu SQLite, fără un serviciu de bază de date separat, menține implementarea simplă și utilizarea resurselor minimă pe planurile VPS entry-level.
De ce să rulezi Invio pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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