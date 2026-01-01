Implementează Ant Media Server CE cu un singur click.
Server media cu sursă deschisă care oferă streaming WebRTC, RTMP, SRT și HLS în mai puțin de o secundă, cu un panou de administrare integrat.
Alege un plan VPS pentru Ant Media Server CE
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition este un motor de streaming open-source construit pentru video live cu latență ultra-scăzută. Acceptă ingestia prin RTMP, SRT și WebRTC, și livrează streamuri către spectatori prin WebRTC (latență de ~0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH și RTSP — toate de pe un singur server. Un panou de administrare încorporat îți permite să gestionezi streamuri, să configurezi aplicații și să monitorizezi conexiuni fără instrumente externe.
Auto-găzduirea pe propriul tău VPS înseamnă fără taxe per stream, fără restricții ale platformelor terțe și proprietate deplină asupra datelor publicului tău. Fie că construiești o platformă de telemedicină, o sală de clasă e-learning, o licitație live sau o transmisiune sportivă, Ant Media Server îți oferă o fundație pregătită pentru producție pe care o controlezi în întregime.
Funcționalități cheie ale Ant Media Server CE
WebRTC cu latență ultra-scăzută
Preluă și redă fluxuri cu o latență cap la cap de sub 0,5 secunde prin WebRTC, permițând experiențe video interactive în timp real.
Preluare multi-protocol
Acceptă fluxuri live de la OBS, FFmpeg, camere IP și orice sursă compatibilă RTMP, SRT sau WebRTC, fără configurare suplimentară.
Livrare HLS și CMAF
Oferă fluxuri prin HLS standard și CMAF LL-HLS, astfel încât spectatorii de pe orice dispozitiv sau CDN să poată viziona fără pluginuri.
Panou de bord administrativ încorporat
Gestionează aplicațiile de streaming, inspectează sesiunile live și configurează setările serverului prin consola web integrată la portul 5080.
Înregistrare și VOD
Înregistrează automat transmisiuni live în format MP4 sau HLS și servește-le ca și conținut la cerere de pe același server.
De ce să rulezi Ant Media Server CE pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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