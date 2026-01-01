Ant Media Server Community Edition este un motor de streaming open-source construit pentru video live cu latență ultra-scăzută. Acceptă ingestia prin RTMP, SRT și WebRTC, și livrează streamuri către spectatori prin WebRTC (latență de ~0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH și RTSP — toate de pe un singur server. Un panou de administrare încorporat îți permite să gestionezi streamuri, să configurezi aplicații și să monitorizezi conexiuni fără instrumente externe.

Auto-găzduirea pe propriul tău VPS înseamnă fără taxe per stream, fără restricții ale platformelor terțe și proprietate deplină asupra datelor publicului tău. Fie că construiești o platformă de telemedicină, o sală de clasă e-learning, o licitație live sau o transmisiune sportivă, Ant Media Server îți oferă o fundație pregătită pentru producție pe care o controlezi în întregime.