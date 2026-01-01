Instalează Registrul Docker cu un singur click.
Registrul privat oficial pentru stocarea, distribuirea și gestionarea imaginilor tale container Docker.
Alege un plan VPS pentru Docker Registry
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Docker Registry
Docker Registry este sistemul oficial, open-source, de stocare și distribuție pentru imaginile Docker. Rularea propriului registru oferă echipei tale un depozit privat, de înaltă performanță, pentru imaginile containerizate — menținând codul aplicației proprietare departe de hub-urile publice, asigurând în același timp extrageri rapide și fiabile de imagini pentru pipeline-urile tale CI/CD și implementările de producție.
Auto-găzduirea pe VPS-ul tău înseamnă că datele imaginilor nu părăsesc niciodată infrastructura ta, ceea ce simplifică conformitatea cu politicile de guvernanță a datelor și elimină dependența de serviciile externe. Tu controlezi accesul, politicile de retenție și capacitatea de stocare — fără taxe per imagine sau limite de lățime de bandă impuse de furnizorii de registre găzduite.
Funcționalități cheie ale Docker Registry
Stocare privată de imagini
Stochează în siguranță imagini container proprietare pe propria ta infrastructură, ținând codul sensibil departe de registrele publice.
Integrare CI/CD
API-ul standard Docker de push și pull asigură compatibilitatea cu fiecare instrument de construire, pipeline și platformă de orchestrare.
Suport Webhook
Declanșează automat pașii următori ai fluxului de lucru ori de câte ori o imagine nouă este trimisă în registru.
Cache persistent de strat
Stocarea partajată a straturilor între imagini reduce dramatic utilizarea discului și accelerează distribuția imaginilor în cadrul echipei tale.
De ce să rulezi Docker Registry pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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