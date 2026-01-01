Implementează Heimdall prin instalare cu un singur click.
Panou de bord de aplicații elegant pentru centralizarea accesului la toate serviciile tale web și aplicațiile auto-găzduite.
Alege un plan VPS pentru Heimdall
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Heimdall
Heimdall este un panou de bord pentru aplicații, construit special, care înlocuiește marcajele aglomerate ale browserului cu o interfață curată, vizuală, pentru a accesa toate aplicațiile și serviciile tale web. Suportă integrări îmbunătățite cu instrumente populare auto-găzduite precum Sonarr, Radarr și SABnzbd, afișând statistici live direct pe blocurile panoului de bord, astfel încât să poți monitoriza starea serviciilor dintr-o privire.
Auto-găzduirea Heimdall pe propriul tău VPS îți oferă o pagină de pornire persistentă, mereu disponibilă, accesibilă de pe orice dispozitiv, fără dependențe externe și control complet asupra aspectului panoului tău de bord, temelor și integrărilor API.
Funcționalități cheie ale Heimdall
Statistici serviciu live
Integrări îmbunătățite cu Sonarr, Radarr, NZBGet și altele afișează statistici în timp real direct pe dalele panoului de bord.
Căutare integrată
Bara de căutare integrată acceptă Google, Bing și DuckDuckGo, făcând din Heimdall o pagină de pornire puternică a browserului.
Detecție automată a pictogramelor
Umple automat pictogramele și culorile pentru aplicațiile Foundation recunoscute, reducând efortul de configurare manuală.
Suport utilizatori multipli
Fiecare utilizator primește propria configurație a panoului de bord, potrivită pentru homelab-uri partajate și medii de echipă.
Filtrare bazată pe etichete
Organizează colecții mari de aplicații cu etichete pentru filtrare rapidă și navigare între categorii de servicii.
De ce să rulezi Heimdall pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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