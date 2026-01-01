Implementează SearXNG cu un singur click.
Motor de metacăutare care respectă confidențialitatea, agregând rezultate din zeci de surse fără a stoca interogări sau a urmări utilizatorii.
Alege un plan VPS pentru SearXNG
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SearXNG
SearXNG este un motor de metacăutare axat pe confidențialitate, care interoghează simultan Google, Bing, DuckDuckGo și zeci de alți furnizori de căutare, returnând rezultate agregate fără a construi un profil de utilizator sau a stoca istoricul căutărilor. Spre deosebire de motoarele de căutare comerciale care monetizează interogările prin profilare și direcționare a anunțurilor, SearXNG oferă acces nefiltrat la informațiile web.
Auto-găzduirea înseamnă căutările tale trec printr-o infrastructură pe care o controlezi, în loc de instanțe publice operate de părți necunoscute. Tu decizi ce furnizori de căutare sunt incluși, cum sunt filtrate rezultatele și cine poate accesa instanța ta — fără a te baza pe servere comunitare partajate care pot întâmpina timp de nefuncționare sau limitare a ratei.
Funcționalități cheie ale SearXNG
Fără jurnalizarea interogărilor
Căutările nu sunt niciodată stocate sau legate de identitatea ta, eliminând profilarea și urmărirea comportamentală inerente motoarelor de căutare comerciale.
Agregare din mai multe surse
Interoghează zeci de motoare de căutare simultan, reducând părtinirea rezultatelor și oferind o acoperire mai largă decât orice furnizor individual.
Motoare configurabile
Alege exact ce furnizori de căutare să incluzi sau să excluzi, adaptând combinația de rezultate nevoilor tale de cercetare și preferințelor tale de confidențialitate.
Căutare Categorie
Categorii de căutare dedicate pentru web, imagini, video, știri și surse specializate mențin rezultatele relevante pentru tipul de conținut de care ai nevoie.
Fără cookie-uri sau urmărire
Funcționează fără cookie-uri sau scripturi de urmărire, ceea ce îl face potrivit pentru cercetări sensibile la confidențialitate și utilizare în medii restricționate.
De ce să rulezi SearXNG pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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