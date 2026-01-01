SearXNG este un motor de metacăutare axat pe confidențialitate, care interoghează simultan Google, Bing, DuckDuckGo și zeci de alți furnizori de căutare, returnând rezultate agregate fără a construi un profil de utilizator sau a stoca istoricul căutărilor. Spre deosebire de motoarele de căutare comerciale care monetizează interogările prin profilare și direcționare a anunțurilor, SearXNG oferă acces nefiltrat la informațiile web.

Auto-găzduirea înseamnă căutările tale trec printr-o infrastructură pe care o controlezi, în loc de instanțe publice operate de părți necunoscute. Tu decizi ce furnizori de căutare sunt incluși, cum sunt filtrate rezultatele și cine poate accesa instanța ta — fără a te baza pe servere comunitare partajate care pot întâmpina timp de nefuncționare sau limitare a ratei.