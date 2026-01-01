WriteFreely este o platformă de publicare curată, minimalistă, concepută în jurul actului de a scrie. Postările sunt compuse în Markdown simplu, editorul nu îți stă în cale, iar experiența de lectură publică elimină comentariile, reclamele și trackerele — lăsând doar cuvintele. Suportul ActivityPub încorporat permite urmăritorilor din Fediverse să se aboneze la blogul tău direct de pe Mastodon și alte servicii federate.

Găzduirea WriteFreely pe propriul tău VPS îți menține scrierile sub propriul domeniu, ferite de fluxurile algoritmice și de închiderile de platforme. Binarul Go ușor utilizează resurse minime, stochează totul într-o singură bază de date SQLite și îți oferă control complet asupra setărilor de export, teme și federație.