Implementează WriteFreely cu un singur click.
Platformă de blogging open-source minimalistă, construită în jurul Markdown, scrierii fără distracții și federației ActivityPub.
Alege un plan VPS pentru WriteFreely
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WriteFreely
WriteFreely este o platformă de publicare curată, minimalistă, concepută în jurul actului de a scrie. Postările sunt compuse în Markdown simplu, editorul nu îți stă în cale, iar experiența de lectură publică elimină comentariile, reclamele și trackerele — lăsând doar cuvintele. Suportul ActivityPub încorporat permite urmăritorilor din Fediverse să se aboneze la blogul tău direct de pe Mastodon și alte servicii federate.
Găzduirea WriteFreely pe propriul tău VPS îți menține scrierile sub propriul domeniu, ferite de fluxurile algoritmice și de închiderile de platforme. Binarul Go ușor utilizează resurse minime, stochează totul într-o singură bază de date SQLite și îți oferă control complet asupra setărilor de export, teme și federație.
Funcționalități cheie ale WriteFreely
Editor cu prioritate Markdown
Scrie în Markdown simplu cu un editor fără distrageri care salvează automat ciornele și nu te deranjează în timp ce te concentrezi pe cuvinte.
Federația ActivityPub
Urmăritorii de pe Mastodon și alte servicii Fediverse se pot abona direct la blogul tău, ajungând la cititori fără ca fluxurile algoritmice să stea în cale.
Experiență de lectură clară
Postările publice sunt afișate cu un aspect tipografic, fără reclame și fără urmărire — cititorii îți văd scrierile exact așa cum le-ai scris tu.
Teme personalizate și CSS
Alege din temele încorporate sau adaugă CSS personalizat pentru a-ți personaliza blogul fără a modifica șabloanele sau a reconstrui binarul.
Ciorne și programare
Salvează ciorne private pe termen nelimitat, apoi programează sau publică postările când ești gata — nu sunt necesare plugin-uri CMS de la terți.
Ușor și portabil
Un singur binar Go susținut de SQLite înseamnă că întregul tău blog încape într-un volum mic și migrează între gazde cu o singură copiere de fișier.
De ce să rulezi WriteFreely pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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