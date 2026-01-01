Implementează Grafana Loki printr-un singur click.
Sistem de agregare a jurnalelor scalabil orizontal, inspirat de Prometheus, conceput pentru indexarea eficientă din punct de vedere al costurilor a etichetelor, în locul textului integral.
Alege un plan VPS pentru Grafana Loki
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Grafana Loki
Grafana Loki este un sistem de agregare a logurilor open-source, construit de Grafana Labs, care adoptă abordarea Prometheus pentru loguri — indexează doar un set mic de etichete de metadate per flux, în loc de conținutul complet al logurilor, ceea ce menține costurile de stocare și cheltuielile operaționale semnificativ mai mici decât bazele de date tradiționale de loguri. Logurile sunt transmise de agenți precum Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit sau Vector și interogate cu LogQL.
Acest șablon include Loki cu Grafana pre-configurat ca UI și pre-configurează Loki ca sursă de date implicită, astfel încât logurile sunt căutabile în vizualizarea Explore din momentul în care stiva este activă. Auto-găzduirea pe un VPS menține logurile sensibile de aplicație și audit în întregime în cadrul propriei infrastructuri, fără taxe de ingestie per GB.
Funcționalități cheie ale Grafana Loki
Indexare bazată pe etichete
Loki indexează doar o mână de etichete de metadate per flux de log-uri în loc de întregul conținut util, reducând costurile de stocare și memorie comparativ cu motoarele de tip Elasticsearch.
Limbajul de interogare LogQL
Interogați jurnalele cu o sintaxă inspirată de PromQL care acceptă filtrarea, parsarea și extragerea de metrici, astfel încât să poți reprezenta grafic ratele de eroare și latența direct din liniile de jurnal.
Grafana UI inclus
Instanța Grafana inclusă vine cu Loki preconfigurat ca sursă de date, gata pentru vizualizarea Explore, tablouri de bord și alertare unificată încă din prima zi.
Ingestie multi-agent
Acceptă loguri de la Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash și orice client care utilizează API-ul push Loki pentru o colectare flexibilă în întreaga ta infrastructură.
Alertare unificată
Definește reguli de alertă bazate pe LogQL prin Grafana și rutează notificările către Slack, PagerDuty, email și webhooks, alături de alertele tale metrice existente.
Stocare bazată pe sistemul de fișiere
Modul implicit binar unic persistă blocurile și indexul TSDB într-un volum Docker pe disc, fără a fi necesară o stocare externă de obiecte pentru a începe.
De ce să rulezi Grafana Loki pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare