InsForge este o platformă backend open-source, all-in-one, concepută pentru codare agentică. Aceasta reunește elementele fundamentale de care aplicațiile moderne au nevoie — autentificare, o bază de date PostgreSQL cu API-uri REST și în timp real, stocare de fișiere compatibilă S3, un gateway de model LLM și funcții edge bazate pe Deno — în spatele unei singure interfețe de administrare (UI) și a unui server MCP pe care agenții de codare AI îl pot controla programatic.

Auto-găzduirea InsForge pe propriul tău VPS menține conturile de utilizator, datele aplicației și fișierele încărcate sub controlul tău deplin, fără prețuri per proiect, fără limite de utilizare și fără blocare de furnizor (vendor lock-in). Serverul MCP inclus permite agenților de codare precum Claude și Cursor să provizioneze tabele, să configureze autentificarea, să implementeze funcții și să gestioneze stocarea direct din editorul tău.