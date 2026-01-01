Reducere de până la 69% pentru InsForge

Implementează InsForge cu instalare într-un singur click.

Platformă backend open-source pentru agenți de codare AI, care integrează autentificare, Postgres, stocare și funcții edge.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează InsForge cu instalare într-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu InsForge

InsForge este o platformă backend open-source, all-in-one, concepută pentru codare agentică. Aceasta reunește elementele fundamentale de care aplicațiile moderne au nevoie — autentificare, o bază de date PostgreSQL cu API-uri REST și în timp real, stocare de fișiere compatibilă S3, un gateway de model LLM și funcții edge bazate pe Deno — în spatele unei singure interfețe de administrare (UI) și a unui server MCP pe care agenții de codare AI îl pot controla programatic.

Auto-găzduirea InsForge pe propriul tău VPS menține conturile de utilizator, datele aplicației și fișierele încărcate sub controlul tău deplin, fără prețuri per proiect, fără limite de utilizare și fără blocare de furnizor (vendor lock-in). Serverul MCP inclus permite agenților de codare precum Claude și Cursor să provizioneze tabele, să configureze autentificarea, să implementeze funcții și să gestioneze stocarea direct din editorul tău.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale InsForge

Agent AI nativ

Serverul MCP inclus oferă autentificare, baze de date, stocare și funcții ca instrumente pe care agenții de codare AI le pot apela direct în timp ce îți construiesc aplicația.

PostgreSQL cu API automat

PostgREST încorporat transformă instantaneu schema ta într-un API REST versionat, cu securitate la nivel de rând, astfel încât să livrezi endpoint-uri fără a scrie cod repetitiv.

Autentificare încorporată

Autentificarea cu email și parolă, plus furnizorii OAuth (Google, GitHub, Discord și alții), sunt gata de integrat în clientul tău cu un singur apel SDK.

Funcții Edge pe Deno

Scrie funcții TypeScript fără server care rulează pe un runtime Deno izolat, cu acces direct la baza de date și la stratul de stocare.

Stocare compatibilă S3

Încarcă, servește și gestionează permisiunile fișierelor printr-un strat de stocare compatibil S3 care funcționează local pe disc sau cu orice bucket S3.

Gateway de model unificat

Gateway-ul compatibil cu OpenAI permite aplicației tale să apeleze mai mulți furnizori LLM printr-o singură interfață API, cu urmărirea utilizării și rotația cheilor gestionate centralizat.

De ce să rulezi InsForge pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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