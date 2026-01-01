Implementează InsForge cu instalare într-un singur click.
Platformă backend open-source pentru agenți de codare AI, care integrează autentificare, Postgres, stocare și funcții edge.
Alege un plan VPS pentru InsForge
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu InsForge
InsForge este o platformă backend open-source, all-in-one, concepută pentru codare agentică. Aceasta reunește elementele fundamentale de care aplicațiile moderne au nevoie — autentificare, o bază de date PostgreSQL cu API-uri REST și în timp real, stocare de fișiere compatibilă S3, un gateway de model LLM și funcții edge bazate pe Deno — în spatele unei singure interfețe de administrare (UI) și a unui server MCP pe care agenții de codare AI îl pot controla programatic.
Auto-găzduirea InsForge pe propriul tău VPS menține conturile de utilizator, datele aplicației și fișierele încărcate sub controlul tău deplin, fără prețuri per proiect, fără limite de utilizare și fără blocare de furnizor (vendor lock-in). Serverul MCP inclus permite agenților de codare precum Claude și Cursor să provizioneze tabele, să configureze autentificarea, să implementeze funcții și să gestioneze stocarea direct din editorul tău.
Funcționalități cheie ale InsForge
Agent AI nativ
Serverul MCP inclus oferă autentificare, baze de date, stocare și funcții ca instrumente pe care agenții de codare AI le pot apela direct în timp ce îți construiesc aplicația.
PostgreSQL cu API automat
PostgREST încorporat transformă instantaneu schema ta într-un API REST versionat, cu securitate la nivel de rând, astfel încât să livrezi endpoint-uri fără a scrie cod repetitiv.
Autentificare încorporată
Autentificarea cu email și parolă, plus furnizorii OAuth (Google, GitHub, Discord și alții), sunt gata de integrat în clientul tău cu un singur apel SDK.
Funcții Edge pe Deno
Scrie funcții TypeScript fără server care rulează pe un runtime Deno izolat, cu acces direct la baza de date și la stratul de stocare.
Stocare compatibilă S3
Încarcă, servește și gestionează permisiunile fișierelor printr-un strat de stocare compatibil S3 care funcționează local pe disc sau cu orice bucket S3.
Gateway de model unificat
Gateway-ul compatibil cu OpenAI permite aplicației tale să apeleze mai mulți furnizori LLM printr-o singură interfață API, cu urmărirea utilizării și rotația cheilor gestionate centralizat.
De ce să rulezi InsForge pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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