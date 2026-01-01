Instalare Cypht cu un singur click.
Client de webmail ușor, open-source, care unifică mai multe conturi de email și fluxuri de știri într-o singură interfață rapidă.
Alege un plan VPS pentru Cypht
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Cypht
Cypht este un client de webmail modular, open-source, conceput pentru simplitate și viteză. Spre deosebire de soluțiile de webmail greoaie, Cypht agregă mai multe conturi de email IMAP și POP3, alături de fluxuri de știri RSS/Atom, într-o singură vizualizare unificată a inbox-ului — oferindu-ți o imagine completă a comunicărilor tale fără a schimba serviciile.
Construit pe PHP cu o bază Alpine Linux, Cypht rulează eficient pe hardware modest și stochează configurația utilizatorului într-o bază de date pentru implementări multi-utilizator fiabile. Arhitectura sa bazată pe module înseamnă că încarci doar funcționalitățile de care ai nevoie, menținând interfața curată și amprenta redusă.
Funcționalități cheie ale Cypht
Agregare multi-cont
Conectează mai multe conturi de email IMAP și POP3 într-o vizualizare unificată a căsuței de intrare pentru o gestionare mai rapidă a emailurilor.
Integrare flux de știri
Combină emailul și fluxurile de știri RSS/Atom într-o singură interfață, reducând numărul de aplicații de care ai nevoie pentru a rămâne informat.
Arhitectură modulară
Activează doar modulele de care ai nevoie — contacte, calendare, foldere IMAP, filtre Sieve și altele — menținând UI-ul simplificat.
Sesiuni bazate pe baze de date
Stochează configurația utilizatorului și sesiunile în MariaDB pentru implementări multi-utilizator fiabile, scalabile.
Amprentă redusă
Rulează pe Alpine Linux cu Nginx și PHP incluse într-o singură imagine de ~290 MB, necesitând resurse VPS minime.
De ce să rulezi Cypht pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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