Implementează Docmost cu un singur click.
Platformă wiki colaborativă open-source cu coeditare în timp real, diagrame și spații de echipă.
Alege un plan VPS pentru Docmost
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Docmost
Docmost este o alternativă modernă, open-source, la Notion și Confluence, concepută pentru echipele care au nevoie de editare colaborativă în timp real, fără compromisurile de confidențialitate ale platformelor găzduite în cloud. Mai mulți utilizatori pot edita aceeași pagină simultan, cu sincronizare fără conflicte, în timp ce spațiile oferă o separare clară între echipe, proiecte sau departamente.
Găzduirea Docmost pe propriul tău VPS înseamnă că documentația ta internă, deciziile arhitecturale și conținutul sensibil al bazei de cunoștințe nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Baza de date PostgreSQL și cache-ul Redis incluse oferă performanța și fiabilitatea pe care le cere editarea colaborativă, cu stocare persistentă care îți protejează documentația pe parcursul actualizărilor.
Funcționalități cheie ale Docmost
Co-editare în timp real
Mai mulți membri ai echipei pot edita aceeași pagină simultan, cu o sincronizare fără conflicte, care se simte instantanee și naturală.
Diagramare integrată
Draw.io, Excalidraw și Mermaid sunt disponibile direct în editor, astfel încât documentația vizuală rămâne alături de conținutul scris.
Organizație bazată pe spațiu
Separă conținutul pe echipe, proiecte sau departamente cu spații individuale, fiecare cu propriii membri și setări de permisiuni.
Permisiuni granulare
Grupurile de utilizatori și controalele de acces la nivel de pagină îți permit să partajezi conținutul potrivit cu persoanele potrivite în cadrul organizației tale.
Istoricul complet al versiunilor
Fiecare modificare este înregistrată, astfel încât poți revizui versiunile anterioare sau restaura o versiune anterioară a oricărei pagini în orice moment.
De ce să rulezi Docmost pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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