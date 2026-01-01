Reducere de până la 69% pentru Percona PMM

Implementează Percona PMM printr-o instalare cu un singur click.

Platformă open-source de monitorizare și gestionare a bazelor de date, cu suport pentru MySQL, PostgreSQL, MongoDB și multe altele.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Percona PMM printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Percona PMM

Percona Monitoring and Management (PMM) este o platformă open-source gratuită, special concepută pentru observabilitatea bazelor de date. Colectează valori metrice, analize de interogări și date de performanță de la MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB și ProxySQL, apoi afișează totul în tablouri de bord Grafana predefinite, cu o analiză detaliată per-interogare. PMM include un motor integrat de analiză a interogărilor (QAN) care identifică interogările lente, explică planurile de execuție și urmărește amprentele interogărilor în timp — oferind administratorilor de baze de date vizibilitatea de care au nevoie pentru a optimiza performanța fără instrumente terțe.

Găzduirea PMM pe propriul tău VPS păstrează credențialele sensibile ale bazei de date și datele interogărilor în întregime în cadrul propriei tale infrastructuri. Nu există taxe per-gazdă, fără costuri de ieșire din cloud și fără blocare la un anumit furnizor — doar control complet asupra perioadelor de reținere, pragurilor de alertă și personalizării tabloului de bord.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Percona PMM

Suport pentru baze de date multiple

Monitorizează MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB și ProxySQL dintr-o singură interfață, fără a implementa stive de monitorizare separate pentru fiecare tip de bază de date.

Interogare Statistici

Identifică și analizează cele mai lente și cele mai consumatoare de resurse interogări, cu detalii ale planului de execuție și urmărirea istorică a amprentelor.

Tablouri de bord pre-construite

Zeci de tablouri de bord Grafana sunt livrate gata de utilizare, acoperind detalii interne InnoDB, întârzierea replicării, oplog MongoDB și activitatea de vacuum a PostgreSQL.

Alertare integrată

Definește alerte bazate pe praguri pentru întârzierea de replicare, utilizarea discului, interogările lente și saturația conexiunilor cu Percona Alerting integrat.

Consilieri în amenințări de securitate

Verificările automate de securitate a bazelor de date semnalează riscuri de configurare, cum ar fi autentificarea lipsă, parolele slabe și interfețele de administrare expuse.

Controlul păstrării datelor

Configurează perioadele de reținere a metricilor și rezoluția independent pentru a echilibra utilizarea stocării cu granularitatea de care ai nevoie pentru planificarea capacității.

De ce să rulezi Percona PMM pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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