Implementează Percona PMM printr-o instalare cu un singur click.
Platformă open-source de monitorizare și gestionare a bazelor de date, cu suport pentru MySQL, PostgreSQL, MongoDB și multe altele.
Alege un plan VPS pentru Percona PMM
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) este o platformă open-source gratuită, special concepută pentru observabilitatea bazelor de date. Colectează valori metrice, analize de interogări și date de performanță de la MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB și ProxySQL, apoi afișează totul în tablouri de bord Grafana predefinite, cu o analiză detaliată per-interogare. PMM include un motor integrat de analiză a interogărilor (QAN) care identifică interogările lente, explică planurile de execuție și urmărește amprentele interogărilor în timp — oferind administratorilor de baze de date vizibilitatea de care au nevoie pentru a optimiza performanța fără instrumente terțe.
Găzduirea PMM pe propriul tău VPS păstrează credențialele sensibile ale bazei de date și datele interogărilor în întregime în cadrul propriei tale infrastructuri. Nu există taxe per-gazdă, fără costuri de ieșire din cloud și fără blocare la un anumit furnizor — doar control complet asupra perioadelor de reținere, pragurilor de alertă și personalizării tabloului de bord.
Funcționalități cheie ale Percona PMM
Suport pentru baze de date multiple
Monitorizează MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB și ProxySQL dintr-o singură interfață, fără a implementa stive de monitorizare separate pentru fiecare tip de bază de date.
Interogare Statistici
Identifică și analizează cele mai lente și cele mai consumatoare de resurse interogări, cu detalii ale planului de execuție și urmărirea istorică a amprentelor.
Tablouri de bord pre-construite
Zeci de tablouri de bord Grafana sunt livrate gata de utilizare, acoperind detalii interne InnoDB, întârzierea replicării, oplog MongoDB și activitatea de vacuum a PostgreSQL.
Alertare integrată
Definește alerte bazate pe praguri pentru întârzierea de replicare, utilizarea discului, interogările lente și saturația conexiunilor cu Percona Alerting integrat.
Consilieri în amenințări de securitate
Verificările automate de securitate a bazelor de date semnalează riscuri de configurare, cum ar fi autentificarea lipsă, parolele slabe și interfețele de administrare expuse.
Controlul păstrării datelor
Configurează perioadele de reținere a metricilor și rezoluția independent pentru a echilibra utilizarea stocării cu granularitatea de care ai nevoie pentru planificarea capacității.
De ce să rulezi Percona PMM pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare