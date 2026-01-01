Percona Monitoring and Management (PMM) este o platformă open-source gratuită, special concepută pentru observabilitatea bazelor de date. Colectează valori metrice, analize de interogări și date de performanță de la MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB și ProxySQL, apoi afișează totul în tablouri de bord Grafana predefinite, cu o analiză detaliată per-interogare. PMM include un motor integrat de analiză a interogărilor (QAN) care identifică interogările lente, explică planurile de execuție și urmărește amprentele interogărilor în timp — oferind administratorilor de baze de date vizibilitatea de care au nevoie pentru a optimiza performanța fără instrumente terțe.

Găzduirea PMM pe propriul tău VPS păstrează credențialele sensibile ale bazei de date și datele interogărilor în întregime în cadrul propriei tale infrastructuri. Nu există taxe per-gazdă, fără costuri de ieșire din cloud și fără blocare la un anumit furnizor — doar control complet asupra perioadelor de reținere, pragurilor de alertă și personalizării tabloului de bord.