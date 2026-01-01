Instalează Apache Tika cu un singur click.
Instrument de analiză a conținutului cu sursă deschisă care detectează și extrage metadate și text din peste o mie de tipuri de fișiere.
Alege un plan VPS pentru Apache Tika
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache Tika
Apache Tika este un cadru de detectare și analiză a conținutului care expune un singur API REST pentru extragerea textului, metadatelor și structurii din peste o mie de formate de fișiere, inclusiv PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imagini, audio, video și fișiere de arhivă. În loc să integreze zeci de biblioteci de parsare per format, aplicațiile trimit octeți bruti către Tika Server și primesc o ieșire normalizată.
Auto-găzduirea Tika Server pe propriul tău VPS menține conținutul documentelor pe infrastructura pe care o controlezi — important pentru contracte confidențiale, înregistrări interne și date reglementate — eliminând în același timp taxele per document și limitele de rată percepute de API-urile de extracție găzduite. Imaginea completă vine cu Tesseract OCR și GDAL, astfel încât PDF-urile scanate și fișierele imagine sunt căutabile imediat.
Funcționalități cheie ale Apache Tika
Peste o mie de formate
Procesează PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, imagini, audio, video și zeci de formate de arhivă printr-o singură interfață REST consistentă.
OCR integrat
Imaginea completă include Tesseract cu pachete lingvistice pentru engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă, astfel încât fișierele PDF și imaginile scanate să genereze text căutabil fără servicii suplimentare.
Server API REST
Endpoint-urile pentru extracția textului, metadate, detecția limbii și identificarea tipului MIME permit oricărui backend să integreze procesarea documentelor printr-un simplu HTTP POST.
Detecția limbii
Identifică automat limba oricărui text extras, permițând indexarea ulterioară a căutărilor, traducerea și fluxurile de rutare, fără a include biblioteci suplimentare.
Pipeline gata
Acționează ca etapă de extracție pentru platforme de căutare, ingestie RAG, fluxuri de lucru e-discovery și sisteme de conservare digitală care necesită text normalizat din documente eterogene.
De ce să rulezi Apache Tika pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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