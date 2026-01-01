Apache Tika este un cadru de detectare și analiză a conținutului care expune un singur API REST pentru extragerea textului, metadatelor și structurii din peste o mie de formate de fișiere, inclusiv PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imagini, audio, video și fișiere de arhivă. În loc să integreze zeci de biblioteci de parsare per format, aplicațiile trimit octeți bruti către Tika Server și primesc o ieșire normalizată.

Auto-găzduirea Tika Server pe propriul tău VPS menține conținutul documentelor pe infrastructura pe care o controlezi — important pentru contracte confidențiale, înregistrări interne și date reglementate — eliminând în același timp taxele per document și limitele de rată percepute de API-urile de extracție găzduite. Imaginea completă vine cu Tesseract OCR și GDAL, astfel încât PDF-urile scanate și fișierele imagine sunt căutabile imediat.