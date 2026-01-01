Instalează OpenSign cu un singur click.
Alternativă DocuSign open-source gratuită pentru semnarea electronică a documentelor cu valoare juridică, pe propria ta infrastructură.
Alege un plan VPS pentru OpenSign
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenSign
OpenSign este o alternativă complet open-source la DocuSign și Adobe Sign, construită pentru organizațiile care au nevoie de semnături electronice obligatorii din punct de vedere legal, fără a bloca contractele sensibile într-un SaaS terț. Suportă fluxuri de lucru cu mai mulți semnatari, șabloane reutilizabile, semnare în persoană, directoare de contacte și semnare digitală bazată pe PKI folosind propriul certificat PFX, totul într-o interfață curată drag-and-drop.
Găzduirea OpenSign pe propriul tău VPS păstrează fiecare document, semnătură și jurnal de audit pe infrastructura pe care o controlezi. Nu există taxe per plic, nu există limite de semnatari și niciun risc ca datele contractului să părăsească mediul tău, ceea ce îl face potrivit pentru echipele juridice, de resurse umane și de achiziții cu cerințe stricte de conformitate.
Funcționalități cheie ale OpenSign
Semnături digitale PKI
Semnează documente folosind un certificat PFX sau P12, astfel încât fiecare semnătură să fie verificabilă criptografic și să nu poată fi modificată în orice cititor PDF.
Șabloane reutilizabile
Salvează contractele utilizate frecvent ca șabloane cu roluri de semnatari predefinite și câmpuri de formular pentru a lansa fluxuri de lucru recurente în câteva secunde.
Fluxuri de lucru multi-semnatar
Redirecționează documente către mai mulți destinatari în ordine secvențială sau paralelă și urmărește în timp real cine a vizualizat, a semnat sau a refuzat.
Jurnal de audit și certificat
Fiecare acțiune este înregistrată cu marcaje temporale și adrese IP, generând certificatul de finalizare opozabil legal atașat fiecărui document semnat.
Semnare în persoană
Captează semnături pe un dispozitiv partajat pentru fluxuri de lucru față în față, cum ar fi onboarding-ul, NDA-urile și declarațiile de renunțare, fără un schimb de emailuri.
REST API și webhooks
Integrează semnarea în aplicațiile existente folosind API-ul REST documentat și declanșează sistemele secundare cu webhook-uri de finalizare.
De ce să rulezi OpenSign pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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