OpenSign este o alternativă complet open-source la DocuSign și Adobe Sign, construită pentru organizațiile care au nevoie de semnături electronice obligatorii din punct de vedere legal, fără a bloca contractele sensibile într-un SaaS terț. Suportă fluxuri de lucru cu mai mulți semnatari, șabloane reutilizabile, semnare în persoană, directoare de contacte și semnare digitală bazată pe PKI folosind propriul certificat PFX, totul într-o interfață curată drag-and-drop.

Găzduirea OpenSign pe propriul tău VPS păstrează fiecare document, semnătură și jurnal de audit pe infrastructura pe care o controlezi. Nu există taxe per plic, nu există limite de semnatari și niciun risc ca datele contractului să părăsească mediul tău, ceea ce îl face potrivit pentru echipele juridice, de resurse umane și de achiziții cu cerințe stricte de conformitate.