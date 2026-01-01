Reducere de până la 69% pentru OpenSign

Instalează OpenSign cu un singur click.

Alternativă DocuSign open-source gratuită pentru semnarea electronică a documentelor cu valoare juridică, pe propria ta infrastructură.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează OpenSign cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu OpenSign

OpenSign este o alternativă complet open-source la DocuSign și Adobe Sign, construită pentru organizațiile care au nevoie de semnături electronice obligatorii din punct de vedere legal, fără a bloca contractele sensibile într-un SaaS terț. Suportă fluxuri de lucru cu mai mulți semnatari, șabloane reutilizabile, semnare în persoană, directoare de contacte și semnare digitală bazată pe PKI folosind propriul certificat PFX, totul într-o interfață curată drag-and-drop.

Găzduirea OpenSign pe propriul tău VPS păstrează fiecare document, semnătură și jurnal de audit pe infrastructura pe care o controlezi. Nu există taxe per plic, nu există limite de semnatari și niciun risc ca datele contractului să părăsească mediul tău, ceea ce îl face potrivit pentru echipele juridice, de resurse umane și de achiziții cu cerințe stricte de conformitate.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale OpenSign

Semnături digitale PKI

Semnează documente folosind un certificat PFX sau P12, astfel încât fiecare semnătură să fie verificabilă criptografic și să nu poată fi modificată în orice cititor PDF.

Șabloane reutilizabile

Salvează contractele utilizate frecvent ca șabloane cu roluri de semnatari predefinite și câmpuri de formular pentru a lansa fluxuri de lucru recurente în câteva secunde.

Fluxuri de lucru multi-semnatar

Redirecționează documente către mai mulți destinatari în ordine secvențială sau paralelă și urmărește în timp real cine a vizualizat, a semnat sau a refuzat.

Jurnal de audit și certificat

Fiecare acțiune este înregistrată cu marcaje temporale și adrese IP, generând certificatul de finalizare opozabil legal atașat fiecărui document semnat.

Semnare în persoană

Captează semnături pe un dispozitiv partajat pentru fluxuri de lucru față în față, cum ar fi onboarding-ul, NDA-urile și declarațiile de renunțare, fără un schimb de emailuri.

REST API și webhooks

Integrează semnarea în aplicațiile existente folosind API-ul REST documentat și declanșează sistemele secundare cu webhook-uri de finalizare.

De ce să rulezi OpenSign pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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