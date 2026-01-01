Whishper este o suită open-source de transcriere și subtitrare care rulează OpenAI Whisper local pentru conversia vorbirii în text cu precizie ridicată, fără a trimite audio către niciun serviciu terț. Încarcă fișiere media, lipește orice URL acceptat de yt-dlp, iar Whishper gestionează transcrierea, traducerea și editarea subtitrărilor într-un singur loc — totul printr-o interfață web rafinată.

Auto-găzduirea Whishper păstrează înregistrările sensibile — interviuri, ședințe, prelegeri, apeluri cu clienții — în întregime pe infrastructura ta. Motorul LibreTranslate inclus adaugă traducere automată offline în zeci de limbi, iar editorul de subtitrări integrat îți permite să ajustezi fin sincronizarea, să împarți segmentele și să exporti în SRT, VTT, TXT sau JSON fără a părăsi browserul.