Implementează Whishper printr-o instalare cu un singur click.
Suită auto-găzduită de transcriere audio și subtitrare care rulează Whisper, traducere și editare integral pe propriul tău server.
Alege un plan VPS pentru Whishper
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Whishper
Whishper este o suită open-source de transcriere și subtitrare care rulează OpenAI Whisper local pentru conversia vorbirii în text cu precizie ridicată, fără a trimite audio către niciun serviciu terț. Încarcă fișiere media, lipește orice URL acceptat de yt-dlp, iar Whishper gestionează transcrierea, traducerea și editarea subtitrărilor într-un singur loc — totul printr-o interfață web rafinată.
Auto-găzduirea Whishper păstrează înregistrările sensibile — interviuri, ședințe, prelegeri, apeluri cu clienții — în întregime pe infrastructura ta. Motorul LibreTranslate inclus adaugă traducere automată offline în zeci de limbi, iar editorul de subtitrări integrat îți permite să ajustezi fin sincronizarea, să împarți segmentele și să exporti în SRT, VTT, TXT sau JSON fără a părăsi browserul.
Funcționalități cheie ale Whishper
Transcriere Whisper locală
Susținut de FasterWhisper, transcrie audio și video pe propriul tău hardware, fără apeluri API externe sau taxe pe minut.
Preluare URL și fișiere
Trage un fișier direct sau lipește orice URL suportat de yt-dlp — YouTube, podcasturi, linkuri directe — iar Whishper îl preia și îl transcrie.
Traducere deconectată
Motorul LibreTranslate integrat traduce transcrieri în zeci de limbi fără a trimite textul către un API de traducere comercial.
Editor de subtitrări încorporat
Editează sincronizarea, divizează sau inserează segmente și urmărește avertismentele CPS în direct în timp ce playerul evidențiază linia activă pe măsură ce rulează sunetul.
Multiple formate de export
Descarcă transcrierile finalizate ca SRT, VTT, TXT sau JSON, sau copiază textul brut direct în clipboard.
Profiluri CPU și GPU
Rulează pe instanțe CPU standard din start și suportă accelerare GPU NVIDIA pentru o transcriere semnificativ mai rapidă pe hardware compatibil.
De ce să rulezi Whishper pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.