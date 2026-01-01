Implementează Memos prin instalare cu un singur click.
Aplicație de luat notițe ușoară, care prioritizează confidențialitatea, cu o cronologie fluidă pentru a capta gândurile instantaneu.
Alege un plan VPS pentru Memos
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Memos
Memos este o aplicație de luat notițe cu auto-găzduire, construită în jurul unei cronologii simple care elimină fricțiunea instrumentelor tradiționale de notițe — fără titluri, fără foldere, doar tastezi și salvezi. Suportă formatarea Markdown, organizarea cu hashtag-uri, atașamente de imagini, căutare text integral și acces multi-utilizator dintr-un singur container ușor, susținut de SQLite.
Rularea Memos pe propriul tău VPS înseamnă că notițele tale nu ating niciodată un server terț, taxele de abonament sunt eliminate, și întreaga ta bază de cunoștințe capturată rămâne accesibilă pe termen nelimitat fără riscul închiderii serviciilor care afectează platformele comerciale de luat notițe.
Funcționalități cheie ale Memos
Captură fluidă
Nu sunt necesare titluri sau foldere — deschide aplicația, tastează-ți gândul și salvează în câteva secunde fără a-ți întrerupe fluxul de lucru.
Suport Markdown
Formatează notițele cu anteturi, blocuri de cod, liste de verificare și linkuri folosind sintaxa Markdown standard.
Hashtag organizare
Etichetează notițele cu hashtag-uri pe măsură ce scrii și filtrează cronologia instantaneu pentru a revizui orice subiect sau proiect.
Căutare text integral
Găsește orice notă din întreaga ta istorie în milisecunde, fără a naviga prin ierarhii de foldere.
Confidențialitate completă
Toate notițele rămân pe VPS-ul tău — fără analiză publicitară, fără sincronizare în cloud cu terți și fără taxe de abonament.
De ce să rulezi Memos pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.