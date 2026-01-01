Instalează Dozzle cu un singur click.
Interfață web ușoară pentru vizualizarea în timp real a jurnalelor containerelor Docker, cu descoperire instantanee a containerelor și fără a necesita configurare.
Alege un plan VPS pentru Dozzle
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dozzle
Dozzle este o interfață web cu zero-configurare pentru monitorizarea jurnalelor containerelor Docker în timp real. Descoperă automat fiecare container de pe gazdă și transmite ieșirea acestora direct către o interfață de utilizator curată și responsivă în browser — fără agenți de jurnalizare, fără stocare externă, fără configurare în afara montării socket-ului Docker.
Dezvoltatorii îl folosesc pentru a urmări simultan mai multe servicii în timpul depanării, în timp ce operatorii se bazează pe el pentru triajul rapid al incidentelor. Funcțiile puternice de căutare și filtrare fac ușoară izolarea liniilor de jurnal exacte de care ai nevoie fără a părăsi browserul. Cu un consum minim de resurse și fără dependențe de baze de date, Dozzle rulează confortabil alături de sarcinile de lucru de producție pe orice VPS.
Funcționalități cheie ale Dozzle
Streaming de jurnale în timp real
Transmite în flux ieșirea live a containerului direct în browser cu derulare automată, astfel încât să vezi linii noi de jurnal în momentul în care sunt scrise.
Descoperire instantanee de containere
Detectează automat toate containerele care rulează pe gazdă — nu ai nevoie de configurare manuală pentru a începe vizualizarea jurnalelor.
Căutare și filtrare
Caută conținutul jurnalului după cuvânt cheie sau filtrează după numele containerului și intervalul de timp pentru a izola rapid erorile și evenimentele relevante.
Vizualizare multi-container
Monitorizează mai multe servicii în paralel într-o singură fereastră de browser, reducând schimbarea de context în timpul sesiunilor de depanare.
Zero dependențe externe
Necesită doar socket-ul Docker — fără bază de date, fără expeditor de log-uri și fără procese de agent care consumă resurse suplimentare.
De ce să rulezi Dozzle pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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