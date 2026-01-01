Dozzle este o interfață web cu zero-configurare pentru monitorizarea jurnalelor containerelor Docker în timp real. Descoperă automat fiecare container de pe gazdă și transmite ieșirea acestora direct către o interfață de utilizator curată și responsivă în browser — fără agenți de jurnalizare, fără stocare externă, fără configurare în afara montării socket-ului Docker.

Dezvoltatorii îl folosesc pentru a urmări simultan mai multe servicii în timpul depanării, în timp ce operatorii se bazează pe el pentru triajul rapid al incidentelor. Funcțiile puternice de căutare și filtrare fac ușoară izolarea liniilor de jurnal exacte de care ai nevoie fără a părăsi browserul. Cu un consum minim de resurse și fără dependențe de baze de date, Dozzle rulează confortabil alături de sarcinile de lucru de producție pe orice VPS.