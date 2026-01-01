Instalează eLabFTW cu un singur click.
Caiet de laborator electronic cu sursă deschisă pentru echipele de cercetare, pentru a urmări experimentele, mostrele și protocoalele.
Alege un plan VPS pentru eLabFTW
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu eLabFTW
eLabFTW este un caiet de laborator electronic (ELN) gratuit și cu sursă deschisă, construit special pentru laboratoarele de cercetare. Acesta înlocuiește caietele de hârtie și foile de calcul împrăștiate cu un spațiu de lucru structurat, căutabil, unde oamenii de știință înregistrează experimente, gestionează probe și reactivi, stochează protocoale și colaborează la resurse partajate între echipe.
Auto-găzduirea eLabFTW pe propriul tău VPS menține datele sensibile de cercetare, proprietatea intelectuală și rezultatele nepublicate în întregime sub control instituțional — fără cloud terț, fără prețuri per utilizator și fără riscul de blocare la furnizor. Exportul complet PDF/ZIP, marcarea temporală și stocarea compatibilă S3 îl fac potrivit pentru mediile reglementate care necesită jurnale de audit și arhivare pe termen lung.
Funcționalități cheie ale eLabFTW
Caiet de experimente
Editor de text îmbogățit și Markdown cu LaTeX, evidențiere de cod, atașamente de fișiere și istoric al versiunilor pentru fiecare înregistrare de experiment.
Bază de date eșantion
Urmărește reactivii, echipamentele, anticorpii și liniile celulare cu tipuri de articole personalizate, metadate și locații de inventar în întregul laborator.
Colaborare în echipă
Partajează experimente și resurse între echipe cu control granular al accesului per element și per utilizator și o bibliotecă de șabloane partajată.
Protocoale reutilizabile
Construiește o bibliotecă de protocoale versionată pe care orice membru al echipei o poate clona într-un experiment nou, păstrând metodele consecvente și reproductibile.
Marcaje temporale de încredere
Marcați criptografic intrările experimentelor prin autorități RFC 3161 pentru a dovedi când au fost înregistrate datele pentru nevoile de proprietate intelectuală și audit.
Exporturi PDF și ZIP
Generează rapoarte PDF semnate sau arhive ZIP complete ale experimentelor și resurselor pentru arhivare, revizuire de reglementare sau publicare.
De ce să rulezi eLabFTW pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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