Implementează Invoice Ninja cu un singur click.
Platformă open-source de facturare și plăți, construită pentru freelanceri și firme mici.
Alege un plan VPS pentru Invoice Ninja
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Invoice Ninja
Invoice Ninja este o platformă open-source bogată în funcționalități pentru crearea de facturi, urmărirea cheltuielilor, gestionarea clienților și acceptarea plăților. Fiind de încredere pentru peste 100.000 de afaceri la nivel mondial, aceasta suportă peste 40 de gateway-uri de plată, memento-uri automate, facturi recurente și urmărirea timpului — totul într-o singură aplicație auto-găzduită.
Rularea Invoice Ninja pe propriul tău VPS îți menține datele financiare sub control, fără taxe per tranzacție, fără costuri de abonament și fără blocare la furnizor. Obții proprietatea deplină asupra înregistrărilor clienților, istoricului plăților și rapoartelor financiare, fără a partaja date sensibile de afaceri cu furnizori SaaS terți.
Funcționalități cheie ale Invoice Ninja
Plăți multi-gateway
Acceptă plăți prin Stripe, PayPal, Authorize.net și peste 40 de alte gateway-uri direct pe facturile destinate clienților, fără abonamente suplimentare.
Facturi recurente
Automatizează facturarea pentru clienții cu abonament cu facturi programate care se generează și se trimit într-un ciclu configurat, fără intervenție manuală.
Urmărirea timpului
Înregistrează orele facturabile cu cronometrul încorporat și convertește timpul înregistrat direct în elemente de linie ale facturii cu un singur clic.
Portal client
Oferă clienților un portal de autoservire personalizat pentru a vizualiza facturile, a efectua plăți și a descărca extrasele fără a te contacta direct.
Gestionarea cheltuielilor
Urmărește cheltuielile afacerii, atașează chitanțe și convertește cheltuielile în taxe facturabile pentru clienți, într-un singur flux de lucru fluid.
De ce să rulezi Invoice Ninja pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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