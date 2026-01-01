WeKnora este un cadru de cunoștințe open-source, bazat pe LLM, de la Tencent, care transformă documentele dispersate în active de cunoștințe interogabile și capabile de raționament. Acesta combină răspunsurile la întrebări bazate pe RAG, un agent ReAct pentru raționament în mai mulți pași și un mod Wiki care distilează documentele brute într-o bază de cunoștințe markdown auto-întreținută, cu un graf de cunoștințe interactiv.

Găzduirea WeKnora pe propriul tău VPS menține documentele proprietare, încorporările și istoricul conversațiilor în întregime sub controlul tău. Conectează-te la oricare dintre cei peste douăzeci de furnizori LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude sau modelele locale Ollama — și alege dintre multiple backend-uri vectoriale fără a trimite date sensibile către servicii terțe.