Instalează WeKnora cu un singur click.
Platformă de cunoștințe LLM cu sursă deschisă care transformă documentele într-un RAG interogabil, un agent de raționament și un wiki cu auto-întreținere.
Alege un plan VPS pentru WeKnora
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WeKnora
WeKnora este un cadru de cunoștințe open-source, bazat pe LLM, de la Tencent, care transformă documentele dispersate în active de cunoștințe interogabile și capabile de raționament. Acesta combină răspunsurile la întrebări bazate pe RAG, un agent ReAct pentru raționament în mai mulți pași și un mod Wiki care distilează documentele brute într-o bază de cunoștințe markdown auto-întreținută, cu un graf de cunoștințe interactiv.
Găzduirea WeKnora pe propriul tău VPS menține documentele proprietare, încorporările și istoricul conversațiilor în întregime sub controlul tău. Conectează-te la oricare dintre cei peste douăzeci de furnizori LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude sau modelele locale Ollama — și alege dintre multiple backend-uri vectoriale fără a trimite date sensibile către servicii terțe.
Funcționalități cheie ale WeKnora
Mod wiki
Agenții distilează documente brute într-o bază de cunoștințe markdown auto-întreținută, cu un graf de cunoștințe interactiv pentru a naviga relațiile dintre concepte.
Agent ReAct
Un agent de raționament în mai mulți pași orchestrează autonom recuperarea, instrumentele MCP și căutarea web pentru a gestiona interogări complexe pe care RAG-ul cu o singură încercare nu le poate răspunde.
Parsare profundă a documentelor
Extracția conștientă de aspect gestionează peste zece formate, inclusiv PDF, Word, Excel, PowerPoint și imagini scanate, păstrând tabelele, figurile și structura.
Suport Multi-LLM
Conectează peste douăzeci de furnizori LLM, inclusiv OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude și modele locale Ollama, fără a te bloca la un singur furnizor sau a reindexa.
Regăsire graf de cunoștințe
Integrarea opțională GraphRAG și Neo4j permite raționamentul între documente și interogările de relații dincolo de ceea ce suportă căutarea vectorială plată.
Sincronizare automată a integrărilor
Extrage documente direct din Feishu, Notion și Yuque pentru a menține baza ta de cunoștințe aliniată cu sistemele pe care echipa ta le utilizează deja.
De ce să rulezi WeKnora pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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