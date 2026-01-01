Instalează Grimoire cu un singur click.
Manager de marcaje cu auto-găzduire, etichetare, căutare full-text și extracție de metadate asistată de AI.
Alege un plan VPS pentru Grimoire
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Grimoire
Grimoire este un manager de marcaje open-source, conceput pentru a fi o casă permanentă, căutabilă, pentru tot ce salvezi de pe web. Acesta stochează marcaje cu extragere automată de metadate — titlul paginii, descrierea, faviconul și o captură de ecran — astfel încât colecția ta să rămână utilă mult timp după ce ai uitat de ce ai salvat ceva.
Spre deosebire de folderele de marcaje din browser care se sincronizează cu cloud-urile furnizorilor, auto-găzduirea Grimoire pe VPS-ul tău îți păstrează istoricul de lectură, linkurile de cercetare și resursele salvate complet private. Un singur container cu stocare SQLite încorporată înseamnă că nu este nimic de întreținut — doar salvează, etichetează și caută.
Funcționalități cheie ale Grimoire
Extracție automată de metadate
Grimoire preia titlul, descrierea, favicon-ul și screenshot-ul pentru fiecare marcaj automat, menținând biblioteca ta organizată fără efort manual.
Căutare full-text
Căută în titlurile marcajelor, descrieri, etichete și notițe pentru a găsi instantaneu orice în colecția ta.
Etichete și categorii
Organizează semnele de carte cu etichete și categorii flexibile, apoi filtrează-ți biblioteca pentru a găsi exact ceea ce ai nevoie.
Etichetare asistată de AI
Conectează opțional un furnizor AI pentru a sugera automat etichete și rezumate pe baza conținutului paginii.
Extensie de browser
Salvează semne de carte direct din Chrome sau Firefox cu o extensie cu un singur clic, fără a părăsi pagina pe care o citești.
De ce să rulezi Grimoire pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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