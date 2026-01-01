Grimoire este un manager de marcaje open-source, conceput pentru a fi o casă permanentă, căutabilă, pentru tot ce salvezi de pe web. Acesta stochează marcaje cu extragere automată de metadate — titlul paginii, descrierea, faviconul și o captură de ecran — astfel încât colecția ta să rămână utilă mult timp după ce ai uitat de ce ai salvat ceva.

Spre deosebire de folderele de marcaje din browser care se sincronizează cu cloud-urile furnizorilor, auto-găzduirea Grimoire pe VPS-ul tău îți păstrează istoricul de lectură, linkurile de cercetare și resursele salvate complet private. Un singur container cu stocare SQLite încorporată înseamnă că nu este nimic de întreținut — doar salvează, etichetează și caută.