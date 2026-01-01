Implementează ZITADEL printr-o instalare cu un singur click.
Platformă de infrastructură de identitate open-source pentru autentificare, SSO și gestionarea utilizatorilor pentru toate aplicațiile tale.
Alege un plan VPS pentru ZITADEL
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ZITADEL
ZITADEL este o platformă de gestionare a identității și accesului cloud-native, open-source, care oferă autentificare, autorizare și gestionare a utilizatorilor pentru aplicații moderne. Suportă OIDC, OAuth 2.0, SAML și passkeys din start — ceea ce o face o alternativă auto-găzduită completă la Auth0, Keycloak sau AWS Cognito.
Auto-găzduirea ZITADEL pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra datelor utilizatorilor, cerințelor de conformitate și fluxurilor de autentificare, fără taxe per utilizator sau blocare la furnizor. Arhitectura sa bazată pe evenimente asigură un jurnal de audit complet și imutabil al tuturor operațiunilor de identitate.
Funcționalități cheie ale ZITADEL
Single Sign-On
Centralizează autentificarea pentru toate aplicațiile tale cu suport OIDC și SAML, oferind utilizatorilor o singură autentificare pentru tot ceea ce accesează.
Autentificare Passkey
Activează autentificarea fără parolă cu passkey-uri WebAuthn și chei de securitate hardware pentru acces rezistent la phishing, fără credențiale.
Multi-locație nativă
Gestionează mai multe organizații și aplicații dintr-o singură instanță ZITADEL, cu izolare completă între chiriași și branding per organizație.
Registru de audit imuabil
Arhitectura bazată pe evenimente înregistrează fiecare operațiune de identitate ca un eveniment imutabil, oferind jurnale de conformitate pentru cerințele SOC 2 și GDPR.
Federația de identități
Conectează Google, GitHub, Microsoft și furnizori OIDC personalizați, astfel încât utilizatorii să se poată conecta cu conturile lor existente în întregul tău stack.
De ce să rulezi ZITADEL pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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