ZITADEL este o platformă de gestionare a identității și accesului cloud-native, open-source, care oferă autentificare, autorizare și gestionare a utilizatorilor pentru aplicații moderne. Suportă OIDC, OAuth 2.0, SAML și passkeys din start — ceea ce o face o alternativă auto-găzduită completă la Auth0, Keycloak sau AWS Cognito.

Auto-găzduirea ZITADEL pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra datelor utilizatorilor, cerințelor de conformitate și fluxurilor de autentificare, fără taxe per utilizator sau blocare la furnizor. Arhitectura sa bazată pe evenimente asigură un jurnal de audit complet și imutabil al tuturor operațiunilor de identitate.