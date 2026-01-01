Instalează Pinry cu un singur click.
Panou de imagini în stil Pinterest, auto-găzduit, pentru salvarea, etichetarea și organizarea imaginilor și videoclipurilor.
Alege un plan VPS pentru Pinry
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Pinry
Pinry este o tablă de imagini open-source, auto-găzduită, care îți permite să colectezi, să etichetezi și să navighezi prin imagini, videoclipuri și pagini web într-un aspect vizual plăcut de tip mozaic — similar cu Pinterest, dar în întregime sub controlul tău. Combină un back-end Django REST Framework cu un front-end Vue.js și este livrat ca un singur container Docker susținut de SQLite pentru o configurare fără dependențe.
Auto-găzduirea Pinry înseamnă că colecția ta personală rămâne privată pe propriul tău VPS, fără fluxuri algoritmice, fără reclame și fără a fi necesar un cont pentru navigare dacă activezi accesul public. Suportul multi-utilizator, tabelele publice și private, compatibilitatea cu extensiile de browser și un API REST complet îl fac potrivit atât pentru colecții personale, cât și pentru echipe colaborative mici.
Funcționalități cheie ale Pinry
Descoperire bazată pe etichete
Atribuie mai multe etichete fiecărui pin și filtrează-ți întreaga colecție instantaneu după etichetă — nu sunt necesare foldere imbricate.
Tablouri multi-utilizator
Creează tablouri separate per utilizator și controlează vizibilitatea cu setări de acces public sau privat pentru fiecare tablou.
Suport extensie browser
Salvează imagini direct de pe orice pagină web pe panoul tău Pinry, folosind extensia oficială de browser.
REST API
Automatizează crearea de pin-uri și gestionează colecțiile programatic prin API-ul încorporat Django REST Framework.
Imagine Docker multi-arhitectură
Imaginea oficială suportă AMD64, ARMv7 și ARMv8 — rulează pe servere VPS standard și plăci bazate pe ARM deopotrivă.
De ce să rulezi Pinry pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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