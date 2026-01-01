Pinry este o tablă de imagini open-source, auto-găzduită, care îți permite să colectezi, să etichetezi și să navighezi prin imagini, videoclipuri și pagini web într-un aspect vizual plăcut de tip mozaic — similar cu Pinterest, dar în întregime sub controlul tău. Combină un back-end Django REST Framework cu un front-end Vue.js și este livrat ca un singur container Docker susținut de SQLite pentru o configurare fără dependențe.

Auto-găzduirea Pinry înseamnă că colecția ta personală rămâne privată pe propriul tău VPS, fără fluxuri algoritmice, fără reclame și fără a fi necesar un cont pentru navigare dacă activezi accesul public. Suportul multi-utilizator, tabelele publice și private, compatibilitatea cu extensiile de browser și un API REST complet îl fac potrivit atât pentru colecții personale, cât și pentru echipe colaborative mici.