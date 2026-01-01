Implementează Infisical cu o instalare dintr-un singur click.
Manager de secrete open-source pentru sincronizarea variabilelor de mediu și a cheilor API în siguranță între fiecare proiect și mediu.
Alege un plan VPS pentru Infisical
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Infisical
Infisical este o platformă open-source de gestionare a secretelor care înlocuiește fișierele .env împrăștiate și credențialele codificate direct cu o singură sursă de încredere auditabilă. Oferă o interfață web curată, CLI și integrări SDK pentru stocarea, sincronizarea și rotirea secretelor în mediile de dezvoltare, staging și producție, fără a comite vreodată valori sensibile în controlul versiunilor.
Auto-găzduirea Infisical înseamnă că cheile tale API, parolele de bază de date și token-urile de serviciu nu părăsesc niciodată propria infrastructură. Obții jurnale de audit complete, controlul accesului bazat pe roluri și versionarea secretelor pe hardware-ul pe care îl controlezi — fără taxe per utilizator și fără riscul ca o breșă de securitate a unei terțe părți să-ți expună credențialele.
Funcționalități cheie ale Infisical
Stocare secretă centralizată
Stochează toate variabilele de mediu pentru fiecare proiect și mediu într-un singur loc, cu separarea proiectelor și a mediilor integrată.
Jurnal de audit complet
Fiecare citire, scriere și ștergere de secret este înregistrată cu marcaje temporale și atribuirea utilizatorului pentru conformitate și răspuns la incidente.
Integrare CLI și SDK
Poți injecta secrete în orice proces la runtime prin CLI sau SDK-uri native pentru Node.js, Python, Go, Ruby și altele, fără a modifica codul aplicației.
Versionare secretă
Fiecare modificare a unui secret este versionată, permițând să revii la orice valoare anterioară atunci când trebuie să anulezi rapid o implementare defectuoasă.
Suport pentru CI/CD Pipeline
Integrările native cu GitHub Actions, GitLab CI, Docker și Kubernetes elimină necesitatea de a stoca secrete ca variabile de pipeline în text simplu.
De ce să rulezi Infisical pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Vaultwarden
Vaultwarden este un manager de parole simplu de utilizat, cu auto-găzduire, compatibil cu Bitwarden
2FAuth
Aplicație pentru gestionarea codurilor de autentificare cu doi factori, cu autogăzduire, pentru web și mobil