Implementează Marimo printr-o instalare cu un singur click.
Notebook Python reactiv cu reexecutare automată a celulelor, suport SQL și format de fișier Python pur, compatibil cu git.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Marimo
Marimo este un notebook Python de nouă generație care elimină problemele de stare ascunsă ale notebook-urilor Jupyter tradiționale. Acesta urmărește automat dependențele dintre celule și re-execută reactiv celulele dependente atunci când valorile se modifică, astfel încât notebook-ul tău reflectă întotdeauna starea curentă a datelor. Notebook-urile sunt stocate ca fișiere .py simple — complet controlabile prin versiuni, revizuibile în cererile de extragere (pull requests) și executabile ca scripturi Python standard sau implementate ca aplicații web independente.
Găzduirea proprie a Marimo pe VPS-ul tău oferă echipei tale un mediu de notebook persistent, mereu activ, accesibil din orice browser, cu suport SQL preinstalat pentru interogarea bazelor de date de pe același server, și autentificare bazată pe token-uri pentru a menține analiza privată.
Funcționalități cheie ale Marimo
Execuție reactivă
Celulele se reexecută automat atunci când dependențele lor se modifică, eliminând erorile de stare învechită care fac ca notebook-urile tradiționale să fie nesigure.
Format compatibil cu Git
Notebook-urile sunt stocate ca fișiere Python pure, făcându-le comparabile, revizuibile în PR-uri și executabile din linia de comandă.
Suport SQL integrat
Interoghează baze de date și dataframe-uri cu SQL direct în notebook-uri, fără biblioteci suplimentare sau configurare.
Elemente UI interactive
Adaugă slidere, meniuri derulante, tabele și alte widget-uri interactive pentru a transforma caietele de analiză în aplicații web partajabile.
Editor modern
Completarea automată, formatarea, evidențierea erorilor și un vizualizator de dataframe-uri fac scrierea și depanarea Python mai rapidă.
De ce să rulezi Marimo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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