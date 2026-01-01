Implementează Pinchflat cu instalare dintr-un singur click.
Manager media YouTube auto-găzduit care descarcă automat videoclipuri noi de pe canalele și playlisturile tale preferate, fără niciun efort manual.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Pinchflat
Pinchflat este un manager de conținut YouTube auto-găzduit, construit pe yt-dlp, care automatizează descărcarea și organizarea videoclipurilor de pe canale și din playlisturi. Configurează o regulă o singură dată — Pinchflat verifică periodic conținut nou și îl descarcă automat, cu suport de primă clasă pentru bibliotecile Plex, Jellyfin și Kodi, astfel încât centrul tău media să rămână actualizat fără nicio muncă manuală.
Rularea Pinchflat pe VPS-ul tău menține descărcările active 24/7 fără a-ți ocupa lățimea de bandă de acasă sau computerul. Integrarea SponsorBlock omite segmentele sponsorizate, generarea de feed-uri RSS transformă canalele în feed-uri de podcast, iar ștergerea automată opțională gestionează stocarea automat pe măsură ce biblioteca ta crește.
Funcționalități cheie ale Pinchflat
Descărcări automate de canale
Setează reguli pentru canale sau playlisturi, iar Pinchflat verifică periodic încărcările noi, descărcându-le automat fără niciun declanșator manual.
Integrare Centru Media
Suport de primă clasă pentru Plex, Jellyfin și Kodi, cu un sistem performant de denumire care organizează fișierele exact așa cum se așteaptă serverul tău media.
SponsorBlock Asistență
Sare sau taie automat segmentele sponsorizate, introducerile și outro-urile din videoclipurile descărcate, folosind datele SponsorBlock provenite din comunitate.
Generare flux RSS
Convertește canalele și playlisturile YouTube în feeduri RSS, astfel încât să poți urmări creatorii video în orice aplicație de podcast sau de citire a feedurilor.
Management inteligent al stocării
Configurează ștergerea automată a conținutului mai vechi după vechime sau număr pentru a menține utilizarea discului sub control pe măsură ce arhiva ta crește.
De ce să rulezi Pinchflat pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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