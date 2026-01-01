Instalează Navidrome cu un singur click.
Server de streaming muzical auto-găzduit, ușor, care redă colecția ta personală oriunde, prin browser sau aplicații compatibile cu Subsonic.
Alege un plan VPS pentru Navidrome
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Navidrome
Navidrome este un server de streaming muzical ușor și rapid, care îți oferă acces similar cu Spotify la propria colecție de muzică de pe orice dispozitiv. Acesta scanează automat folderele tale de muzică, extrage metadatele și servește fișiere MP3, FLAC, AAC, OGG și OPUS printr-o interfață web modernă și un API compatibil Subsonic, suportat de zeci de aplicații mobile, inclusiv DSub, Symfonium și Feishin. Suportul multi-utilizator înseamnă că fiecare ascultător își primește propriile liste de redare, evaluări și statistici de ascultare.
Auto-găzduirea Navidrome înseamnă acces permanent la fiecare album pe care îl deții, indiferent de modificările de licențiere sau întreruperile de serviciu. Nu există taxe de abonament, nicio compresie a calității audio și nicio urmărire comportamentală — doar muzica ta, redată în flux de pe propria infrastructură la calitate maximă.
Funcționalități cheie ale Navidrome
Compatibil cu Subsonic API
Funcționează cu zeci de aplicații mobile pe iOS și Android, astfel încât poți alege playerul tău preferat fără să fii blocat într-un client proprietar.
Suport formate multiple
Redă în flux MP3, FLAC, AAC, OGG și OPUS cu transcodare din mers pentru a adapta bitrate-ul pentru conexiuni mai lente, fără a pierde calitatea sursei.
Scanare automată a bibliotecii
Scanează automat folderele de muzică după un program configurabil, extrăgând metadatele și coperta albumului, astfel încât biblioteca ta să rămână actualizată pe măsură ce adaugi fișiere.
Ascultare multi-utilizator
Fiecare utilizator primește liste de redare independente, evaluări cu stele și istoricul de ascultare pe un server partajat, fără a interfera cu altcineva.
Last.fm Scrobbling
Urmărește automat istoricul tău de ascultare pe Last.fm și ListenBrainz, menținând numărul tău de redări și profilul muzical actualizate.
De ce să rulezi Navidrome pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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