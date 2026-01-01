Implementează Faktory cu un singur click.
Server de joburi în fundal de înaltă performanță, independent de limbaj, cu o interfață web încorporată pentru monitorizarea și gestionarea joburilor.
Alege un plan VPS pentru Faktory
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Faktory
Faktory este un server de joburi de fundal autonom care aduce procesare puternică a joburilor oricărui limbaj de programare. Acesta oferă o interfață simplă bazată pe protocol, astfel încât workerii scriși în Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP și altele pot partaja aceeași infrastructură de joburi fără a fi legați de un singur ecosistem de limbaj.
Găzduirea proprie a Faktory pe VPS-ul tău îți oferă control complet asupra cozilor de joburi, logicii de reîncercare și datelor de performanță. Panoul de bord web încorporat îți permite să monitorizezi debitul, să inspectezi joburile eșuate și să gestionezi cozile în timp real, fără a fi nevoie de instrumente suplimentare.
Funcționalități cheie ale Faktory
Design independent de limbă
Orice limbaj cu o bibliotecă client Faktory poate adăuga în coadă și procesa sarcini, facilitând integrarea în stack-uri poliglot.
Panou de bord web integrat
Monitorizează adâncimile cozilor, debitul sarcinilor și erorile printr-o interfață de utilizator intuitivă, bazată pe browser, disponibilă din start.
Persistența de încredere a sarcinilor
Sarcinile sunt stocate pe disc folosind un stocaj încorporat compatibil Redis, asigurând că nicio lucrare nu se pierde în timpul restartărilor sau al căderilor.
Reîncercări automate
Sarcinile eșuate sunt reîncercate automat cu strategii de backoff configurabile, reducând intervenția manuală pentru erorile tranzitorii.
Prioritizarea cozii
Redirecționează sarcinile către cozi denumite cu ponderi configurabile, astfel încât sarcinile de prioritate înaltă să fie întotdeauna procesate primele.
De ce să rulezi Faktory pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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