Instalează FusionAuth cu un singur click.
Platformă auto-găzduită de gestionare a identității și accesului clienților, cu OAuth, SAML, autentificare socială, MFA și un API axat pe dezvoltatori.
Alege un plan VPS pentru FusionAuth
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FusionAuth
FusionAuth este o platformă de gestionare a identității și accesului clienților, construită special pentru dezvoltatori — o alternativă self-hosted la Auth0, Okta și Cognito, care oferă OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, autentificări sociale, autentificare multi-factor, autentificare fără parolă și un API REST cuprinzător. Construită inițial de Inversoft pentru aplicații de consum cu trafic intens, se scalează de la un singur chiriaș la milioane de utilizatori pe aceeași implementare.
Auto-găzduirea FusionAuth pe VPS-ul tău păstrează fiecare cont de utilizator, hash de parolă, token OAuth și jurnal de audit în propria ta infrastructură, în loc să depinzi de un furnizor de identitate terț care ar putea modifica prețurile sau termenii. Ediția Comunității este complet gratuită și include funcționalitățile de bază de autentificare și autorizare utilizate în majoritatea implementărilor de producție.
Funcționalități cheie ale FusionAuth
OAuth, OIDC și SAML
Server complet OAuth 2.0, OpenID Connect și SAML 2.0, cu fluxuri de acordare pentru cod de autorizare, PKCE, dispozitiv și credențiale client, implicit.
Autentificare socială și de întreprindere
Autentificare socială nativă pentru Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn și Twitter plus federație OIDC și SAML generică pentru clienții corporate.
Autentificare cu multi-factori
Aplicații de autentificare TOTP, SMS, email și chei de acces FIDO2 WebAuthn cu politici adaptive care se ajustează în funcție de semnalele de risc.
Multi-tenant prin concepție
Izolează utilizatorii, aplicațiile și configurațiile în instanțe separate pentru multi-tenancy SaaS, separarea clienților agenției sau conturi de parteneri B2B.
Pagini de conectare personalizabile
Personalizează paginile de conectare, înregistrare și gestionare a contului găzduite cu culorile brandului tău, logo-urile și textul, printr-un editor de șabloane Mustache.
REST API pentru totul
Fiecare operațiune din interfața de administrare este disponibilă și printr-un API REST documentat și biblioteci client dedicate pentru Java, Node, Python, Go și altele.
De ce să rulezi FusionAuth pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Vaultwarden
Vaultwarden este un manager de parole simplu de utilizat, cu auto-găzduire, compatibil cu Bitwarden
2FAuth
Aplicație pentru gestionarea codurilor de autentificare cu doi factori, cu autogăzduire, pentru web și mobil