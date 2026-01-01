FusionAuth este o platformă de gestionare a identității și accesului clienților, construită special pentru dezvoltatori — o alternativă self-hosted la Auth0, Okta și Cognito, care oferă OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, autentificări sociale, autentificare multi-factor, autentificare fără parolă și un API REST cuprinzător. Construită inițial de Inversoft pentru aplicații de consum cu trafic intens, se scalează de la un singur chiriaș la milioane de utilizatori pe aceeași implementare.

Auto-găzduirea FusionAuth pe VPS-ul tău păstrează fiecare cont de utilizator, hash de parolă, token OAuth și jurnal de audit în propria ta infrastructură, în loc să depinzi de un furnizor de identitate terț care ar putea modifica prețurile sau termenii. Ediția Comunității este complet gratuită și include funcționalitățile de bază de autentificare și autorizare utilizate în majoritatea implementărilor de producție.