Implementează Locust cu instalare printr-un singur click.
Framework scriptabil de testare a încărcării Python pentru simularea utilizatorilor concurenți cu un panou de bord web în timp real.
Alege un plan VPS pentru Locust
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Locust
Locust este un instrument open-source de testare a încărcării, bazat pe Python, care permite echipelor de inginerie să definească comportamentul utilizatorilor în cod Python simplu și să redea milioane de cereri simultane împotriva oricărei ținte HTTP sau cu protocol personalizat. Spre deosebire de instrumentele bazate pe GUI, scenariile Locust sunt scripturi controlate de versiune, ceea ce face testele ușor de revizuit, parametrizat și integrat în pipeline-uri CI/CD.
Interfața web încorporată arată debitul în timp real, percentilele timpului de răspuns și ratele de eroare pe măsură ce testele rulează, și îți permite să crești sau să reduci numărul de utilizatori în timp real, fără a reporni. Găzduirea proprie a Locust pe VPS-ul tău menține traficul de test și credențialele în afara infrastructurii SaaS terțe și îți permite să co-lochezi generatorul de încărcare aproape de sistemul țintă pentru a minimiza latența artificială a rețelei.
Funcționalități cheie ale Locust
Python Locustfiles
Scrie scenarii de testare ca clase Python simple, cu acces complet la biblioteca standard și pachete terțe, permițând controlul versiunilor și integrarea CI.
Panou de bord Web în timp real
Monitorizează cererile pe secundă, percentilele timpului de răspuns și ratele de eșec în direct în browserul tău și ajustează numărul de utilizatori concurenți fără a opri testul.
Generare de sarcină distribuită
Adaugă noduri worker pentru a coordona sarcina de la mai multe mașini, scalând la milioane de utilizatori concurenți cu statistici agregate colectate centralizat.
Suport pentru orice protocol
Testează API-uri REST, WebSockets, gRPC și protocoale TCP personalizate extinzând clasa de bază User cu orice bibliotecă Python.
Mod CI headless
Rulează teste non-interactiv, cu praguri configurabile de succes/eșec pentru ratele de eșec și latență, pentru a bloca implementările automat în pipeline-ul tău.
De ce să rulezi Locust pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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