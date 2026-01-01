Locust este un instrument open-source de testare a încărcării, bazat pe Python, care permite echipelor de inginerie să definească comportamentul utilizatorilor în cod Python simplu și să redea milioane de cereri simultane împotriva oricărei ținte HTTP sau cu protocol personalizat. Spre deosebire de instrumentele bazate pe GUI, scenariile Locust sunt scripturi controlate de versiune, ceea ce face testele ușor de revizuit, parametrizat și integrat în pipeline-uri CI/CD.

Interfața web încorporată arată debitul în timp real, percentilele timpului de răspuns și ratele de eroare pe măsură ce testele rulează, și îți permite să crești sau să reduci numărul de utilizatori în timp real, fără a reporni. Găzduirea proprie a Locust pe VPS-ul tău menține traficul de test și credențialele în afara infrastructurii SaaS terțe și îți permite să co-lochezi generatorul de încărcare aproape de sistemul țintă pentru a minimiza latența artificială a rețelei.