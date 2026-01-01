Implementează TensorZero cu instalare dintr-un singur click.
Gateway LLMOps cu sursă deschisă, care unifică inferența, observabilitatea, evaluările și optimizarea într-o singură platformă bazată pe Rust.
Alege un plan VPS pentru TensorZero
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TensorZero
TensorZero este o platformă LLMOps open-source care combină un gateway Rust de înaltă performanță cu observabilitate, evaluări și fluxuri de lucru de optimizare încorporate. Spre deosebire de stivele multi-instrument care unesc un proxy, un tracer și un pipeline de fine-tuning, TensorZero tratează fiecare inferență, semnal de feedback și rulare de optimizare ca parte a unei singure bucle de feedback — transformând traficul de producție în setul de date care îți îmbunătățește prompturile, modelele și deciziile de rutare.
Auto-găzduirea TensorZero pe propriul tău VPS păstrează prompturile, urmele și datele de feedback în infrastructura pe care o controlezi, fără suprataxă per apel sau cote de tokenuri pentru observabilitate. Stocarea ClickHouse inclusă se scalează la milioane de inferențe în timp ce gateway-ul proxy-ază OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock și zeci de alți furnizori în spatele unei singure API compatibile cu OpenAI.
Funcționalități cheie ale TensorZero
Gateway LLM unificat
Proxifiază OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM și zeci de alți furnizori printr-un singur API compatibil cu OpenAI, scris în Rust de înaltă performanță.
Observabilitate integrată
Fiecare inferență este capturată automat în ClickHouse cu toate intrările, ieșirile, latența și costul integral — nu este necesar un serviciu de trasare separat.
Buclă de feedback a producției
Atașează feedback-ul utilizatorilor, evaluările și metricile la orice inferență pentru a construi setul de date etichetat care susține optimizarea prompturilor și a modelelor.
Optimizare automată
Rulează fluxuri de lucru încorporate pentru a ajusta modelele, a distila din cele mai mari și a evalua variantele de prompt direct din traficul tău de producție.
Inferență structurată
Definește scheme, șabloane și variante în cod, astfel încât modificările prompturilor să fie versionate, sigure din punct de vedere al tipului și rutabile, fără a-ți redeploya aplicația.
Open-source auto-găzduit
Licențiat Apache 2.0 și rulează în întregime pe propria ta infrastructură — prompturile, urmele și datele tale de feedback nu părăsesc niciodată VPS-ul tău.
De ce să rulezi TensorZero pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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