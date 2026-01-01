TensorZero este o platformă LLMOps open-source care combină un gateway Rust de înaltă performanță cu observabilitate, evaluări și fluxuri de lucru de optimizare încorporate. Spre deosebire de stivele multi-instrument care unesc un proxy, un tracer și un pipeline de fine-tuning, TensorZero tratează fiecare inferență, semnal de feedback și rulare de optimizare ca parte a unei singure bucle de feedback — transformând traficul de producție în setul de date care îți îmbunătățește prompturile, modelele și deciziile de rutare.

Auto-găzduirea TensorZero pe propriul tău VPS păstrează prompturile, urmele și datele de feedback în infrastructura pe care o controlezi, fără suprataxă per apel sau cote de tokenuri pentru observabilitate. Stocarea ClickHouse inclusă se scalează la milioane de inferențe în timp ce gateway-ul proxy-ază OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock și zeci de alți furnizori în spatele unei singure API compatibile cu OpenAI.