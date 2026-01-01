Instalează RSSHub cu un singur click.
Generator de feed RSS open-source care permite abonarea la orice site, de la rețelele sociale la GitHub și nu numai.
Alege un plan VPS pentru RSSHub
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu RSSHub
RSSHub este cea mai mare rețea RSS open-source din lume, care acceptă peste 5.000 de rute pentru platforme care au încetat să mai ofere feed-uri RSS native — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub și multe altele. Cu peste 41.000 de stele GitHub și contribuții de la peste 1.300 de dezvoltatori, a devenit soluția preferată pentru a menține web-ul deschis abonabil.
Auto-găzduirea RSSHub înseamnă că obiceiurile tale de consum de conținut rămân private — toate solicitările de feed-uri provin de pe propriul tău server, mai degrabă decât de pe instanțe publice care ar putea înregistra interogări. Cache-ul Redis menține feed-urile accesate frecvent rapide și reduce încărcarea pe site-urile sursă.
Funcționalități cheie ale RSSHub
Peste 5.000 de rute de conținut
Acoperă sute de platforme, inclusiv rețele sociale, site-uri de știri, GitHub, eCommerce și publicații specializate — dacă are o pagină, RSSHub o poate transforma într-un feed.
Fluxuri de rețele sociale
Generează fluxuri RSS de pe Instagram, Twitter, TikTok și YouTube fără a crea conturi sau a acorda aplicațiilor terțe acces la datele tale de autentificare.
Cache Redis
Integrarea Redis integrată oferă răspunsuri rapide ale feed-ului pentru rutele accesate frecvent, reducând în același timp cererile repetate către site-urile sursă.
Navigare axată pe confidențialitate
Urmărește orice sursă de conținut prin cititorul tău de feed-uri fără a-ți partaja obiceiurile de lectură cu platforme comerciale sau servicii de agregare.
Integrare automatizare
Conectează fluxurile RSSHub la n8n, Zapier sau Home Assistant pentru a declanșa fluxuri de lucru ori de câte ori se publică conținut nou pe orice platformă acceptată.
De ce să rulezi RSSHub pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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