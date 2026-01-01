Slink este o platformă de partajare a imaginilor auto-găzduită, construită în jurul confidențialității, proprietății și transparenței. Spre deosebire de gazdele comerciale de imagini care scanează încărcările pentru publicitate, revendică drepturi extinse de licență sau impun politici arbitrare de conținut, Slink îți asigură controlul complet asupra conținutului tău vizual — stocat local pe propriul tău server, fără acces terț.

Auto-găzduirea Slink pe VPS-ul tău înseamnă că imaginile tale nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Eliminarea automată a metadatelor EXIF elimină coordonatele GPS, informațiile despre dispozitiv și marcajele temporale de la fiecare încărcare, protejând confidențialitatea în mod implicit. Cu compresie configurabilă, fluxuri de lucru de aprobare a utilizatorilor și politici de parole, Slink îți oferă un mediu profesional de partajare a imaginilor, conform propriilor tale condiții.