Implementează Slink printr-o instalare cu un singur click.
Platformă de partajare a imaginilor auto-găzduită, axată pe confidențialitate, cu eliminare automată a datelor EXIF și compresie configurabilă.
Alege un plan VPS pentru Slink
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Slink
Slink este o platformă de partajare a imaginilor auto-găzduită, construită în jurul confidențialității, proprietății și transparenței. Spre deosebire de gazdele comerciale de imagini care scanează încărcările pentru publicitate, revendică drepturi extinse de licență sau impun politici arbitrare de conținut, Slink îți asigură controlul complet asupra conținutului tău vizual — stocat local pe propriul tău server, fără acces terț.
Auto-găzduirea Slink pe VPS-ul tău înseamnă că imaginile tale nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Eliminarea automată a metadatelor EXIF elimină coordonatele GPS, informațiile despre dispozitiv și marcajele temporale de la fiecare încărcare, protejând confidențialitatea în mod implicit. Cu compresie configurabilă, fluxuri de lucru de aprobare a utilizatorilor și politici de parole, Slink îți oferă un mediu profesional de partajare a imaginilor, conform propriilor tale condiții.
Funcționalități cheie ale Slink
Eliminarea metadatelor EXIF
Elimină automat coordonatele GPS, informațiile despre dispozitiv și marcajele temporale din fiecare imagine încărcată pentru a proteja confidențialitatea în mod implicit.
Compresie configurabilă
Setează calitatea compresiei și limitele de dimensiune pentru încărcare pentru a echilibra fidelitatea imaginii cu eficiența stocării pentru cazul tău de utilizare specific.
Administrare utilizatori
Fluxurile de lucru opționale de aprobare și politicile configurabile de complexitate a parolei îți permit să controlezi cine poate încărca și partaja imagini.
Stocare locală
Toate imaginile sunt stocate direct pe VPS-ul tău — fără bucket-uri cloud, fără CDN-uri terțe, fără dependențe externe pentru conținutul tău.
URL-uri unice partajabile
Fiecare încărcare primește un URL unic pentru partajare simplă, oferind destinatarilor acces direct fără a necesita conturi sau instalări de aplicații.
De ce să rulezi Slink pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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