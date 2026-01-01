TeamMapper este o aplicație open-source de mind mapping care permite echipelor să creeze, să partajeze și să editeze hărți mentale împreună în timp real prin WebSockets. Construit ca succesor al proiectului mindmapp întrerupt, se concentrează pe colaborare fără a necesita conturi de utilizator — partajează un link cu permisiuni de vizualizare sau editare, iar membrii echipei se pot alătura sesiunii imediat.

Găzduirea TeamMapper pe propriul tău VPS menține sesiunile de brainstorming, planurile de proiect și cunoștințele echipei în întregime pe infrastructura pe care o controlezi. În mod implicit, hărțile mentale sunt șterse automat după 30 de zile pentru conformitatea cu GDPR, iar fereastra de reținere configurabilă permite echipelor din medii reglementate să ajusteze comportamentul de confidențialitate pentru a se potrivi politicilor proprii, fără a depinde de un furnizor SaaS terț.