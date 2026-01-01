Reducere de până la 69% pentru TeamMapper

Instalează TeamMapper printr-o instalare cu un singur click.

Instrument de cartografiere mentală colaborativ în timp real, auto-găzduit, pentru echipe, pentru a genera, planifica și structura idei împreună.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Instalează TeamMapper printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu TeamMapper

TeamMapper este o aplicație open-source de mind mapping care permite echipelor să creeze, să partajeze și să editeze hărți mentale împreună în timp real prin WebSockets. Construit ca succesor al proiectului mindmapp întrerupt, se concentrează pe colaborare fără a necesita conturi de utilizator — partajează un link cu permisiuni de vizualizare sau editare, iar membrii echipei se pot alătura sesiunii imediat.

Găzduirea TeamMapper pe propriul tău VPS menține sesiunile de brainstorming, planurile de proiect și cunoștințele echipei în întregime pe infrastructura pe care o controlezi. În mod implicit, hărțile mentale sunt șterse automat după 30 de zile pentru conformitatea cu GDPR, iar fereastra de reținere configurabilă permite echipelor din medii reglementate să ajusteze comportamentul de confidențialitate pentru a se potrivi politicilor proprii, fără a depinde de un furnizor SaaS terț.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale TeamMapper

Colaborare în timp real

Sesiunile bazate pe WebSocket permit mai multor colegi să editeze aceeași hartă mentală simultan, modificările apărând instantaneu pentru toți cei conectați la hartă.

Fără partajarea contului

Partajează o hartă mentală cu un link sau un cod QR folosind permisiuni doar de vizualizare sau de editare — oaspeții se pot alătura fără a crea un cont sau a se autentifica.

Personalizare bogată a nodului

Adaugă imagini, pictograme, culori, stiluri de font și hyperlinkuri nodurilor pentru a transforma schițele plate în diagrame structurate vizual, potrivite pentru prezentări.

Import și Export

Mută hărțile mentale în și din TeamMapper folosind formate JSON, Mermaid, SVG, PDF sau PNG pentru partajare cu părțile interesate sau arhivare offline.

Setări implicite compatibile cu GDPR

Hărțile mentale se șterg automat după o perioadă de retenție configurabilă (30 de zile în mod implicit), ajutând echipele să îndeplinească cerințele de confidențialitate fără o curățare manuală.

Anulează și Scurtături

Istoricul complet de anulare/refacere și un set cuprinzător de scurtături de la tastatură mențin editorul rapid pentru utilizatorii avansați care construiesc hărți mentale mari sau profund imbricate.

De ce să rulezi TeamMapper pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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