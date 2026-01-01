Instalează TeamMapper printr-o instalare cu un singur click.
Instrument de cartografiere mentală colaborativ în timp real, auto-găzduit, pentru echipe, pentru a genera, planifica și structura idei împreună.
Alege un plan VPS pentru TeamMapper
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TeamMapper
TeamMapper este o aplicație open-source de mind mapping care permite echipelor să creeze, să partajeze și să editeze hărți mentale împreună în timp real prin WebSockets. Construit ca succesor al proiectului mindmapp întrerupt, se concentrează pe colaborare fără a necesita conturi de utilizator — partajează un link cu permisiuni de vizualizare sau editare, iar membrii echipei se pot alătura sesiunii imediat.
Găzduirea TeamMapper pe propriul tău VPS menține sesiunile de brainstorming, planurile de proiect și cunoștințele echipei în întregime pe infrastructura pe care o controlezi. În mod implicit, hărțile mentale sunt șterse automat după 30 de zile pentru conformitatea cu GDPR, iar fereastra de reținere configurabilă permite echipelor din medii reglementate să ajusteze comportamentul de confidențialitate pentru a se potrivi politicilor proprii, fără a depinde de un furnizor SaaS terț.
Funcționalități cheie ale TeamMapper
Colaborare în timp real
Sesiunile bazate pe WebSocket permit mai multor colegi să editeze aceeași hartă mentală simultan, modificările apărând instantaneu pentru toți cei conectați la hartă.
Fără partajarea contului
Partajează o hartă mentală cu un link sau un cod QR folosind permisiuni doar de vizualizare sau de editare — oaspeții se pot alătura fără a crea un cont sau a se autentifica.
Personalizare bogată a nodului
Adaugă imagini, pictograme, culori, stiluri de font și hyperlinkuri nodurilor pentru a transforma schițele plate în diagrame structurate vizual, potrivite pentru prezentări.
Import și Export
Mută hărțile mentale în și din TeamMapper folosind formate JSON, Mermaid, SVG, PDF sau PNG pentru partajare cu părțile interesate sau arhivare offline.
Setări implicite compatibile cu GDPR
Hărțile mentale se șterg automat după o perioadă de retenție configurabilă (30 de zile în mod implicit), ajutând echipele să îndeplinească cerințele de confidențialitate fără o curățare manuală.
Anulează și Scurtături
Istoricul complet de anulare/refacere și un set cuprinzător de scurtături de la tastatură mențin editorul rapid pentru utilizatorii avansați care construiesc hărți mentale mari sau profund imbricate.
De ce să rulezi TeamMapper pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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