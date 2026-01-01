Automatisch este o platformă open-source de automatizare a fluxurilor de lucru care îți permite să conectezi aplicații și să automatizezi sarcini repetitive printr-o interfață vizuală, fără cod. La fel ca Zapier sau Make, creezi fluxuri care declanșează acțiuni între servicii — dar cu Automatisch, toate datele și logica ta de automatizare rămân pe propriul tău server, fără prețuri per sarcină sau limite de utilizare.

Auto-găzduirea Automatisch înseamnă că acreditările tale API, datele fluxurilor de lucru și logica de afaceri nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Această implementare include PostgreSQL pentru stocarea fluxurilor de lucru, Redis pentru coada de sarcini și un proces worker dedicat pentru o execuție fiabilă în fundal. Conectează-te cu acreditările implicite și schimbă-le imediat din setări.