Alternativă open-source la Zapier pentru conectarea aplicațiilor și automatizarea fluxurilor de lucru fără codare.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Automatisch
Automatisch este o platformă open-source de automatizare a fluxurilor de lucru care îți permite să conectezi aplicații și să automatizezi sarcini repetitive printr-o interfață vizuală, fără cod. La fel ca Zapier sau Make, creezi fluxuri care declanșează acțiuni între servicii — dar cu Automatisch, toate datele și logica ta de automatizare rămân pe propriul tău server, fără prețuri per sarcină sau limite de utilizare.
Auto-găzduirea Automatisch înseamnă că acreditările tale API, datele fluxurilor de lucru și logica de afaceri nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Această implementare include PostgreSQL pentru stocarea fluxurilor de lucru, Redis pentru coada de sarcini și un proces worker dedicat pentru o execuție fiabilă în fundal. Conectează-te cu acreditările implicite și schimbă-le imediat din setări.
Funcționalități cheie ale Automatisch
Constructor vizual de flux
Creează fluxuri de lucru automate conectând declanșatoare și acțiuni într-o interfață drag-and-drop fără a scrie cod.
Integrări aplicații
Conectează-te la servicii populare precum Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio și multe altele prin conectori încorporați.
Declanșatori Webhook
Pornește fluxuri de lucru din evenimente externe folosind webhook-uri de intrare pentru automatizare în timp real din orice sursă.
Logică condițională
Adaugă filtre și condiții la fluxurile de lucru, astfel încât acțiunile să se execute doar atunci când sunt îndeplinite anumite criterii.
Lucrător de fundal
Procesul de lucru dedicat asigură execuția fiabilă a sarcinilor de automatizare de lungă durată și programate.
De ce să rulezi Automatisch pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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