Instalează multe notițe prin instalare cu un singur click.
Aplicație de luare de notițe Markdown cu sursă deschisă, cu seifuri, căutare full-text și colaborare multi-utilizator.
Alege un plan VPS pentru Many Notes
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Many Notes
Many Notes este o aplicație de luat notițe Markdown cu auto-găzduire care îți permite să-ți organizezi gândurile în seifuri — containere flexibile care păstrează fișierele înrudite împreună sau separate, în funcție de modul în care preferi să lucrezi. Notițele sunt stocate atât într-o bază de date, cât și pe sistemul de fișiere, oferindu-ți proprietatea deplină și portabilitatea conținutului tău, fără blocare într-un format proprietar.
Pe lângă luarea de notițe de bază, Many Notes acceptă mai mulți utilizatori cu autentificare, partajarea seifurilor pentru colaborarea în echipă, difuzare în timp real, backlink-uri și tag-uri pentru conectarea notițelor înrudite, și căutare rapidă în text integral, alimentată de Typesense. Autentificarea OAuth prin GitHub, Google, GitLab și alți furnizori face gestionarea accesului flexibilă atât pentru persoane fizice, cât și pentru echipe.
Funcționalități cheie ale Many Notes
Organizarea seifului
Grupează notițele în seifuri separate sau păstrează totul într-unul singur — fiecare seif este un director portabil care îți oferă control complet asupra structurii fișierelor tale.
Căutare full-text
Căutarea rapidă, tolerantă la greșeli de tipar, alimentată de Typesense, îți permite să găsești orice notă instantaneu în toate seifurile tale.
Colaborare multi-utilizator
Invită alți utilizatori înregistrați să acceseze seifurile tale și să colaboreze la note în timp real cu interfețe cu actualizare în timp real.
Suport pentru autentificare OAuth
Autentifică-te cu GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack și alți furnizori OAuth pentru o gestionare flexibilă, fără parolă, a accesului.
Editor Markdown bogat
Editorul avansat cu salvare automată, șabloane, backlinks, tag-uri și export PDF îți menține fluxul de lucru de scriere neîntrerupt.
Aplicație web progresivă
Instalează Many Notes ca o PWA pentru o experiență similară cu o aplicație nativă pe desktop și mobil, inclusiv navigare offline.
De ce să rulezi Many Notes pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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