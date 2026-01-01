Instalează Multi-Scrobbler cu un singur click.
Hub de scrobbling auto-găzduit care urmărește redările muzicale de la Plex, Jellyfin, Spotify și altele către Last.fm, ListenBrainz sau Maloja.
Alege un plan VPS pentru Multi-Scrobbler
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler conectează fiecare loc în care asculți muzică cu fiecare serviciu care o urmărește. În loc să te bazezi pe scrobbling-ul încorporat al fiecărei aplicații de muzică — care lipsește complet din Plex și Jellyfin și este fragmentat între clienții YouTube Music, Deezer și Subsonic — Multi-Scrobbler centralizează fiecare redare într-un singur flux. Acesta suportă peste 25 de surse și transmite ascultările către Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito și alte destinații simultan.
Găzduirea proprie pe VPS-ul tău menține scrobbler-ul funcțional 24/7 alături de celelalte servicii media, cu URL-uri publice de callback OAuth pe care Spotify și Last.fm le pot accesa. Panoul de bord web afișează ascultări în timp real, statistici per sursă și jurnale detaliate fără a-ți expune istoricul de ascultare unui SaaS terț.
Funcționalități cheie ale Multi-Scrobbler
Acoperire universală a surselor
Urmărește redările de la Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, clienți Subsonic și peste 25 de alte playere muzicale într-un singur flux.
Multiple ținte scrobble
Redirecționează fiecare ascultare către Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito și alte destinații simultan, fără duplicare manuală.
Panou de bord cu stare live
Interfața web afișează melodiile redate în prezent, scrobble-urile recente și statisticile per sursă, astfel încât să poți verifica fiecare conexiune dintr-o privire.
Deduplicare inteligentă
Detectează ascultări duplicate raportate de mai multe surse care redau aceeași piesă și trimite fiecare redare o singură dată către țintele tale de scrobbling.
Notificări Webhook
Trimite actualizări și erori Now Playing către Discord, Gotify, Ntfy sau Apprise, astfel încât să prinzi integrările defecte fără să verifici panoul de bord.
De ce să rulezi Multi-Scrobbler pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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