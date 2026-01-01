Implementează InfluxDB 2 printr-o instalare cu un singur click.
Platformă unificată de serii de timp care combină baza de date, vizualizarea, alertarea și procesarea datelor într-o singură aplicație.
Alege un plan VPS pentru InfluxDB 2
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu InfluxDB 2
InfluxDB 2 este o platformă de serii temporale construită special, care gestionează ingestia, stocarea, interogarea, vizualizarea și alertarea într-o singură aplicație. Construită pe motorul de stocare TSM cu limbajul de interogare Flux, oferă o ingestie de date cu randament ridicat și o compresie eficientă, alături de o interfață web modernă — eliminând necesitatea de a integra instrumente separate precum Grafana sau Kapacitor pentru fluxurile de lucru de observabilitate de bază.
Auto-găzduirea InfluxDB 2 pe propriul tău VPS elimină prețurile per punct de date și costurile de ieșire a datelor comune în ofertele cloud gestionate. Obții costuri previzibile pentru flote de dispozitive IoT, monitorizarea infrastructurii și fluxuri de date financiare, indiferent de volumul de ingestie, cu stocare persistentă pentru ani de telemetrie istorică.
Funcționalități cheie ale InfluxDB 2
Limbaj de interogare Flux
Flux este un limbaj de scripting funcțional, creat special pentru datele de serii temporale, permițând transformări, agregări și joncțiuni din mai multe surse într-o singură interogare.
Web UI integrată
Interfața integrată include un generator vizual de interogări, un editor de panou de bord și un explorator de date, astfel încât nu este necesar niciun instrument extern de vizualizare pentru a începe.
Alertare integrată
Configurează verificări de prag și deadman direct în InfluxDB 2 cu puncte finale de notificare pentru Slack, PagerDuty, webhook-uri HTTP și altele.
Motor de sarcini
Programează scripturi Flux pentru downsampling, transformări ETL și agregare de date fără joburi cron externe sau servicii de pipeline separate.
Controlul accesului bazat pe token
Tokenurile granulare de citire/scriere, limitate la anumite bucket-uri, permit un control detaliat al accesului pentru multiple echipe și aplicații care partajează o singură instanță.
De ce să rulezi InfluxDB 2 pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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