Instalează Parse Server printr-un singur click.
Backend open-source pentru aplicații mobile și web cu REST, GraphQL, interogări în timp real, autentificare și notificări push.
Alege un plan VPS pentru Parse Server
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Parse Server
Parse Server este succesorul open-source al platformei Parse originale, oferind un backend-as-a-service complet pentru aplicații mobile și web. Acesta expune stocarea obiectelor, autentificarea utilizatorilor, stocarea fișierelor, notificările push și Live Queries prin API-uri REST și GraphQL generate automat, eliminând cea mai mare parte a codului redundant necesar în mod normal pentru a lansa o aplicație conectată.
Găzduirea proprie a Parse Server pe VPS-ul tău îți oferă proprietate deplină asupra conturilor de utilizator, datelor aplicației și logicii codului cloud — fără taxe per cerere, fără blocare de furnizor și fără termene limită de migrare surpriză. Această implementare vine cu MongoDB și panoul de bord oficial Parse, astfel încât tu să poți naviga prin clase, să execuți interogări și să gestionezi schema din prima zi.
Funcționalități cheie ale Parse Server
API-uri REST și GraphQL
Fiecare clasă pe care o definești este disponibilă instantaneu prin intermediul endpoint-urilor REST și GraphQL generate automat, astfel încât clienții iOS, Android și web pot citi și scrie date fără cod personalizat de server.
Autentificarea utilizatorului
Numele de utilizator/parola integrate, verificarea adresei de email și autentificările sociale pentru Facebook, Apple, Google și Twitter îți permit să lansezi fluxuri de cont sigure în câteva minute.
Interogări Live
Abonează-te la modificări ale oricărei clase prin WebSockets pentru a alimenta chat-ul în timp real, instrumentele colaborative și tablourile de bord live, fără un stack pub/sub separat.
Funcții Cloud Code
Rulează JavaScript pe partea de server pe declanșatoare de inserare, actualizare și ștergere sau ca funcții apelabile pentru a impune reguli de afaceri și a te integra cu API-uri terțe.
Notificări push
Trimite notificări push direcționate către clienți iOS, Android și web, folosind sistemul integrat de gestionare a instalărilor și a canalelor.
Tablou de bord Parse inclus
Răsfoiește clasele, editează rândurile, rulează interogări de agregare și inspectează schema prin intermediul panoului de control oficial Parse Dashboard, livrat împreună cu serverul.
De ce să rulezi Parse Server pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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